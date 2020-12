Trenér Rostislav Szajko přišel do Miroslavi před pár měsíci. Jeho hlavním cílem bylo stabilizovat zdejší mančaft FC. Celek, jež před pár lety nastupoval v I. A třídě, před časem klesl do skupiny B krajské I. B třídy. V ní po letošním podzimu drží čtvrtý post v tabulce.

Po deseti odehraných duelech disponuje devatenácti body a na vedoucí Pohořelice ztrácí pouze čtyři body. Právě střetnutí s první skvadrou žebříčku zanechalo v Szajkovi stopu. „Soupeřili jsme o vedení v tabulce. Po celou dobu jsme ve vyrovnaném zápase stále remizovali. Nakonec, myslím si, že po chybě rozhodčího, jsme deset minut před koncem prohráli o jednu branku,“ uvedl miroslavský lodivod.

Sezonu jako v jiných klubech ovlivnilo předčasné ukončení soutěží kvůli covidu. „Chceme hrát v horních patrech tabulky. A hlavně aby lidi chodili. Ale vzhledem k tomu, jak to nyní vypadá, tak to bude asi i do budoucna problém,“ přemítal Szajko.

Sám mimo trénování Miroslavských obléká ještě dres B-týmu Přímětic ve třetí okresní třídě. Zná tedy tamější hřiště. Jelikož „áčko“ Přímětic nastupuje ve stejné soutěži jako Miroslav, mohl Szajko porovnávat. Vzpomněl na druhé kolo, kdy s FC zavítal v roli kouče do znojemské městské části a nakonec si odvezl prohru 2:4. „Absolutně nám to tam nesedělo. Je tam malé hřiště. Hraje se tam katastrofálně,“ sdělil Rostislav Szajko.

Zimní přípravu mají miroslavští borci odstartovat patnáctého ledna. Naplánovali si přípravná utkání umělé trávě v Tasovicích, trénování na umělce v Hrušovanech nad Jevišovkou i cvičení v tělocvičně jejich domácího města. „Vzhledem k situaci, která panuje, tak nevím, jak vůbec začneme. Trénovat po skupinách o šesti lidech venku není košer,“ krčil rameny hlavní stratég FC.

Nejen na jaře, ale i do budoucna, chce více začleňovat miroslavské dorostence a mladé naděje do A-mužstva. „Chtěli bychom návaznost, kdy dorostenci vychovaní v Miroslavi budou hrát doma, ale dnes je to bohužel problém. Museli jsme oslovit i jiné hráče, kteří za FC chtějí hrát,“ uzavřel Szajko.