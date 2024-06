Dva body od postupu. Moravský Krumlov hodlá posílit a dál sázet na nejlepší útok

Ještě dvě kola před koncem jim v A skupině I. A třídy patřila druhá příčka. Kdyby ji fotbalisté Moravského Krumlova udrželi, obdrželi by místo Kohoutovic nabídku mimořádného postupu do krajského přeboru. Domácí remíza se Slatinou však celek ze Znojemska odsunula až na třetí příčku, přesto příliš nesmutní. „Nepřemýšlel jsem nad tím, prostě to takhle mělo být. Nedá se říct, že by mě to mrzelo, i tak jsme se sezonou spokojení,“ podotýká moravskokrumlovský kouč Tomáš Laml.

Fotbalisté Moravského Krumlova (v černožlutém) obsadili v nedávno skončeném ročníku A skupiny I. A třídy třetí příčku. Video z utkání Moravského Krumlova na hřišti Slovanu Brno. | Video: Deník/Jakub Tručka

Osobnost Deníku Bronzová medaile byla pro znojemskou korfbalistku Pavlíčkovou nejlepším dárkem Korfbalistka Jitka Pavlíčková ve svých devatenácti letech toho stihla už hodně v rámci… Přečíst článek > Jeho svěřenci mají za sebou další ročník, ve kterém dlouho bojovali o postup do nejvyšší krajské soutěže. Tentokrát by jim stačila i druhá pozice, posun do krajského přeboru totiž odmítly čtyři nejlepší celky z béčkové skupiny, proto o soutěž výš míří Kohoutovice. Ty ještě dvě kola před koncem byly za Moravským Krumlovem, závěrečné dvě výhry je však posunuly na klíčovou druhou příčku. Celku ze Znojemska nestačila ani jarní část bez jediné porážky. „S odvetnou fází sezony jsme téměř maximálně spokojení. Body jsme ztratili jen ve třech remízových zápasech, ani jednou jsme neprohráli. Nemám tam komu co vytknout. Kluci stabilizovali výkonnost a dokázali ji udržet hodně vysoko,“ rekapituluje Laml. Krajské soutěže mění názvy, kluby ze Znojemska znají rozdělení do skupin Důležité body, které nakonec rozhodovaly, tak Moravský Krumlov ztratil spíše na podzim. „Měli jsme tam sérii tří remíz po sobě, kdy jsme o vítězství přišli ke konci zápasů. Ve finále to byl možná rozhodující moment, kdy nám utekly první dva celky tabulky. Nabrali jsme tam ztrátu, která se pak těžko doháněla,“ připomíná trenér. V něčem však byl celek ze Znojemska jasně nejlepší. Soupeřům nasázel 82 gólů, druhou nejlepší ofenzivu měly se 67 trefami Kohoutovice. „Na jaře jsme měli průměr více než tří gólů na zápas, to mě těší. Hlavně je velkým pozitivem, že už jsme nebyli tolik závislí jen na brankách Patrika Bognera. Ten byl jasně nejlepším střelcem, klobouk dolů, ale postupně se k němu přidali i další. Toho si cením hodně,“ nastiňuje Laml. Aktuálně si jeho svěřenci užívají volna, které potrvá do 8. července. Pak už Moravský Krumlov zahájí nabitou přípravu před novým ročníkem. „Utkáme se v ní s Lednicí, znojemskou devatenáctkou, Bosonohami a Šebkovicemi, které na Vysočině vyhrály I. A třídu,“ popisuje moravskokrumlovský stratég. Sítař, Bogner či Březina. Podívejte se na velký přehled kanonýrů jižní Moravy Reálná je varianta, že se kádr na startu přípravy sejde v mírně obměněném složení. Velké změny však v klubu neplánují. „Letní měsíce míváme pravidelně poměrně poklidné. Ohledně odchodů uvidíme, něco se řeší. Vím, že někteří kluci uvažují o přestupu do nižších soutěží. A dlouhodobě jsme klub, který moc příchodů nemá. Aktuálně máme předjednaného jednoho hráče, uvidíme, co bude dál,“ předesílá Laml. Posil by však mohlo být i více, Moravský Krumlov totiž hodlá rozšířit kádr. „Mužstvo má kvalitu, je schopné hrát ve špičce, ale je užší. Když nám někdo vypadne, tak ho jen těžko nahrazujeme. Neočekávám tedy žádné divoké léto, ale doufám, že mírné posílení klapne a kádr rozšíříme,“ dodává.

Tento článek jste si mohli přečíst díky vašemu předplatnému