Pokud s něčím v domácím táboře nepanovala spokojenost, byl to úvod druhé půle. Vilémovicím totiž stačily dvě minuty, aby dohnaly dvougólové manko, a nemuselo zůstat jen u toho. „Změnili jsme do druhého poločasu styl hry, poslali jsme dopředu dva útočníky a podařilo se nám vyrovnat. Následně jsme měli ještě jednu tutovku, mohli jsme jít dokonce do vedení 3:2. V tu chvíli jsme byli lepším týmem, soupeř byl psychicky dole,“ popsal vilémovický předseda Jaroslav Grégr.

První poločas přitom podobné zápletce nenapovídal. Moravský Krumlov vedl po gólu Tomáše Kocandy už od čtvrté minuty, na 2:0 zvýšil ve 36. minutě, kdy si hosté vstřelili vlastní branku. „Vilémovice se v první půle dostaly do jedné šance, ale my jich měli víc. Vedli jsme 2:0, na začátku druhé půle jsme měli příležitost k navýšení náskoku, kterou jsme ale neproměnili, a místo toho soupeř vyrovnal,“ rekapituloval Laml.

Domácí hráče opařily dva slepené góly. Nejprve v 51. minutě snížil z penalty Jan Havel, o několik desítek vteřin později vyrovnal Tomáš Crhonek. „Udělali jsme úplně zbytečnou penaltu, vzápětí jsme z autového vhazování dostali druhý gól, z čehož jsme byli trošku opaření. Srazilo nás to dolů, ale dvě branky byly od Vilémovic v zápase víceméně všechno. Vystřídali jsme a myslím, že se ukázal rozdíl mezi mančafty,“ pokračoval lodivod Moravského Krumlova.

Jeho svěřenci přežili těžké chvíle a následně udeřili. A to hned třikrát během deseti minut. V 70. a 72. minutě se trefil Milan Stix, skóre uzavřel Patrik Bogner. „Chtěli jsme se nalevo prokombinovat do protiútoku, jenže jsme udělali chybu a domácí šli po centru opět do vedení. Dvě minuty později přidali další gól z odraženého míče po rohovém kopu a bylo po utkání. Pak už se jen dohrávalo,“ poznamenal Grégr.

Celek z Blanenska tak nenavázal na povedenou formu z posledních týdnů, do utkání na hřišti Moravského Krumlova šel se třemi výhrami v zádech. „Musím uznat, že Moravský Krumlov byl nejlepší soupeř, se kterým jsme na jaře dosud hráli. Domácí zaslouženě zvítězili, byli lepší. Bylo to pěkné utkání na pohled,“ vylíčil vilémovický funkcionář.

Výborné období naopak potvrdil klub z města nad řekou Rokytnou. Na jaře ještě neprohrál, body ztratil jen s lídry z Tišnova a Kohoutovic. Ve druhé nejvyšší krajské soutěži má nejlepší útok a druhou nejpevnější obranu. „Góly z utkání s Vilémovicemi byly první, které jsme na jaře doma dostali. Naopak zatím naštěstí nemáme problém v útoku. Myslím, že svou sílu máme, sedí nám především, když už je soupeř v závěru unavený a hra se otevře,“ nastínil Laml.

Na druhé místo ztrácí Moravský Krumlov šest bodů, na tišnovského lídra o bod více. Především si však hodlá uchovat úctyhodnou sérii. „Když to půjde, tak určitě chceme dotáhnout jarní sérii bez prohry až do konce. Je jedno, kde a s kým hrajeme, do každého zápasu jdeme s cílem zvítězit. Na tom se nic nemění,“ ujistil stratég předního týmu A skupiny I. A třídy.

Vilémovicím patří šestá příčka, v závěru sezony je však čeká náročný los. „Začátek jara se nám nepovedl, tak jsem klukům řekl, že pokud získají ze tří utkání devět bodů, tak půjdeme na večeři. To se povedlo, takže jsem slib splnil. A nyní budeme mít možnost zamíchat kartami na prvních místech. Čekají nás Ivančice, především ale hostíme Kohoutovice a pojedeme do Tišnova. Myslím, že by to mohly být vyrovnané duely, ze kterých chceme vytěžit nějaké body,“ doplnil Grégr.