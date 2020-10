Svou kariéru má však provázanou s Mramoticemi, kde začínal. I jeho budoucí švagr Tomáš Vocílka, jež v současnosti obléká dres třetiligového Znojma, startoval svou kariéru tamtéž. „Taky jsem hrál až do dorosteneckého věku za Znojmo, takže s Petrem dost máme společného, takže se máme o čem bavit a co porovnávat,“ říká Procházka v rozhovoru pro Znojemský deník.

Svou fotbalovou kariéru jste začínal v Mramoticích. Dnes hrajete I. A třídu za Dobšice. Prošel jste i 1. SC Znojmo, vyzkoušel jste si různé úrovně fotbalu. Jak byste porovnal jednotlivé mančafty, bralo se to třeba v Mramoticích vážněji než ve Znojmě?

Úplně porovnávat bych to nechtěl. Mramotice jsou můj domov. Ve Znojmě mě fotbal naučili a zůstalo mi spoustu přátel a známých. Nyní v Dobšicích máme dobrou partu a hrajeme slušný fotbal. V Mramoticích jsem začínal asi v sedmi letech. Od šesté třídy jsem chodil na Základní školu Mládeže a zároveň začal hrát za mladší žáky v Znojmě. Tam jsem vydržel až do konce dorosteneckého věku. Po dorostu jsem se nakrátko vrátil zpět do Mramotic, protože jsme měli ambice postoupit do vyšší soutěže. To se nepodařilo. Když jsem dostal nabídku z Dobšic, kde byla řada výborných hráčů, perfektní zázemí, bylo rozhodnuto. Letos už je to moje desátá sezona v Dobšicích.

V poslední době zaznamenáváte gólové úspěchy. Jste spíš individualista a jedete na góly, nebo vám to tam padne díky spolupráci s ostatními borci v týmu?

Jsem sváteční střelec. V týmu mám spíš obranné úkoly.

Fotbalový švagr

Váš budoucí švagr Tomáš Vocílka hraje nyní třetí ligu za 1. SC Znojmo. Dáváte mu nějaké rady, bavíte se o fotbale?

O fotbale se bavíme pokaždé, když se vidíme. Ale konkrétní rady mu nedávám, na to má trenéry. Máme toho dost společného, taky začínal v Mramoticích a nyní hraje ve Znojmě, takže se máme o čem bavit a co porovnávat. Troufnu si říct, že takto pracovitých a zodpovědných kluků v jeho věku moc není. Přeji mu, aby to dotáhl do vyšší ligy.

V Dobšicích hraje pár cizinců, brankář Vasil Pavliv je Ukrajinec, Thanh Le Minh z Vietnamu. Jazyková bariéra tam není, jelikož oba jsou v České republice již dlouho. Přesto prolíná se kultura jejich země do hry, řeší třeba jinak emoční situace než Češi?

Oba jsou už kovaní Češi a chovají se úplně stejně jako ostatní. Občas padne v kabině nějaká poznámka k jejich kořenům, ale berou to a společně se zasmějeme.

Kolikrát v týdnu trénujete a děláte i něco navíc než jen pilování dovedností s týmem?

Trénujeme dvakrát týdně. Doma si občas zacvičím, kvůli bolesti zad. Jinak jsme toho s přítelkyní letos hodně najezdili na kolech.

Lehčí věci

Fotbalisté mnohdy řeší fyzičku, co jíst a nejíst. Praktikujete to i na sobě, nebo jíte normálně a vyběháte to?

Sním všechno, ale všeho s mírou. Před tréninkem nebo zápasem se snažím jíst lehčí věci. Ale co by to bylo za fotbal, nedat si po něm pivo.

Na dresu nosíte osmičku. Znamená pro vás toto číslo něco?

Hrál jsme s trojkou, čtyřkou a teď osmičkou. Nic výjimečného to pro mě neznamená.

Který okamžik ve vaší kariéře fotbalisty byl takový, že jste si řekl, že s tím seknete, pokud vůbec nastala taková situace?

Možná v situaci, když přišlo nějaké zranění. Ale to mě zase rychle přešlo a pokračuji dál.

Vytrhané vlasy

Pamatujete si na svůj gól, jež se vám vryl do hlavy, nějakou totální tutovku?

Bylo to v Žebětíně. Přímý kop z půlky hřiště. Jirka Záruba na mě zakřičel, že je gólman venku z brány. Tak jsem to zkusil, trenér si už trhal vlasy, ale vyšlo to. Ten zápas jsme vyhráli 5:1.

Zeptám se i na rozhodčí. Disponujete příběhem, kdy vám ujely nervy a vyfasoval jste červenou kartu?

Červenou kartu jsem ve své kariéře zatím nedostal. Pár žlutých za kecy určitě mám.

Svou přítelkyni jste požádal o ruku. Jak na to reagovali borci v týmu a chystáte fotbalovou svatbu?

Přesně tak. Svatbu nám bohužel překazil koronavirus. V plánu je příští rok. Fotbalovou svatbu nechystáme, ale pro kluky určitě připravím nějaké občerstvení.

Jaký máte fotbalový sen?

Můj sen je přivést jednou na hřiště svoje dítě, jako to udělal můj táta. Rád bych se taky zajel podívat na nějaký velký turnaj, jako je Euro nebo mistrovství světa.