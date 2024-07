Šatovští vstupovali do utkání jako favorité, což nakonec potvrdili. Ovšem tým Práčí jim nedal v rámci druhého předkola Krajského poháru Jihomoravského krajského fotbalového svazu vítězství zadarmo. Práče totiž v prvním předkole porazili celek z I. B třídy, TJ Sokol Přímětice, 4:1.

"Pro nás to ani nebyla generálka. Přizpůsobili jsme tomu přípravu, protože jsem věděli, že budeme hrát pohár. V neděli nás čeká další kolo proti Pohořelicím," proklamoval trenér hostů Libor Palička.

První polovině jeho svěřenci dominovali, což potvrdili na 1:0 gól Štefana Czucze. Po změně stran však inkasovali na 1:1 z kopačky Stanislava Blechy.

"Do zápasu jsme vstupovali s pokorou a v náročném programu jsme nechali odpočívat sedm hráčů z našeho kádru. I tak jsme chteli uspět a potrápit favorita utkaní. Do zápasu jsme vstoupili opatrně, ale postupem času jsem se do něj dostali a přes remízový stav 1:1 jsme obrdželi v pětašedesáté minutě vitěznou branku hostí. Domací šance na vyrovnání zůstaly nevyužité," hodnotil práčský lodivod Petr Tkadlec.

"Druhý poločas jsme udělali prostě chybu a oni ji potrestali. Pak si ale myslím, že jsme zápas do konce drželi v našich rukách. Vstřelili jsme tři branky, takže si myslím, že se jedná o zasloužené vítězství, ale za mě mělo být daleko vyšší," uzavřel Palička.

Šatovští zahájí ostrou sezonu v šesté lize v neděli 11. srpna na domácím pažitu v rámci okresního derby od půl šesté večer s Moravským Krumlovem. Fotbalisté Práčí vlétnou do nového ročníku okresního přeboru, nově osmé ligy, ve stejný den od 10.15 hodin na hřišti dobšického B-týmu.