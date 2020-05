Během podzimu se moravskokrumlovský fotbalista Patrik Bogner probojoval na druhý post nejlepších střelců krajského přeboru. Jeho celek se v soutěži zachránil administrativní cestou. Kanonýra mrzí, že nemohl svou pílí pomoci k regulérnímu boji o udržení.

Fotbalisté Moravského Krumlova (v modrém) se už nyní připravují na další sezonu. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Útočník Patrik Bogner hraje za tým Moravského Krumlova již třetím rokem. Během podzimu ročníku 2019/2020 nastřílel soupeřům třináct branek, čímž se vyšvihl na druhé místo v tabulce střelců soutěže. Jeho celek vstupoval do jarní části z poslední příčky. Díky pandemii koronaviru, jež ovlivnila i regionální fotbal, se po ukončení sezony FC Moravský Krumlov v krajském přeboru zachránil administrativní cestou. „Je to dobré, ale chtěli jsme si setrvání vybojovat sami a udělat pro to maximum. Do jara jsme vstupovali natěšení,“ objasňuje kanonýr.