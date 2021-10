Prvorepubliková historie sportu jakoby zmizela. Kropáč bádá o Tatranu Šatov

Václav Kropáč zasvětil svůj sportovní život šatovskému Tatranu. Nejdříve v roli fotbalisty, potom dlouhá léta působil jako sekretář oddílu ze vsi nadohled Rakouska. Za dobu, co tuto funkci vykonával, posbíral spousty materiálů o historii sportu v Šatově. A pátrá dál. Jeho cílem je sestavit almanach popisující stoletou historii sportu ve vsi. Sbírku plánuje vydat do dvou let.

Tým, který nesl název SK Keramika Šatov, z roku 1937. | Foto: se svolením Václava Kropáče

Před jedenačtyřiceti lety se Václav Kropáč přestěhoval do Šatova. Dvanáct sezon strávil jako fotbalista v dresu tamějšího Tatranu. Následně dalších dvacet roků působil v pozici sekretáře oddílu. Blížící se stoleté výročí založení šatovského Sokola, které klub oslaví v roce 1923, jej přivedlo k myšlence napsat publikaci popisující historii sportu v obci na hranicích s Rakouskem. Přichází nejdůležitější část sezony. Krumlovanky čeká sedm zápasů Přečíst článek › Nejvíce jej zajímala hlavně předválečná historie. Původně totiž v Šatově existovaly dva oddíly. „Sokol Šatov a Hraničářský sportovní klub Viktoria Šatov. O této dávné minulosti jsem nikdy neslyšel ani od tehdejších činovníků TJ Tatran. Kapitola Sokola a Viktorie byla jakoby uzavřena po zavedení sjednocené tělovýchovy po roce 1948. První fakta o německých a českých sportovních spolcích, založených po vzniku republiky, byla úplně neznámá, kromě několika poznámek v místní kronice,“ líčil Kropáč. Skácel trénuje 1. SC už měsíc. Tým čeká na odraz ode dna Přečíst článek › Musel pátrat. „Obec byla až do roku 1945 hlavně německá. Historická fakta o sportu v obci z první republiky zůstala utajena se ztrátou původní německé kroniky, proto jsem musel hledat informace v přepsané poválečné české kronice obce a jinde,“ dodal badatel. Běžní sportovci Historii pokryl z osobních zdrojů i návštěvy archivů. „Velký posun znamenala návštěva Sokola a jeho archívu ve Znojmě, objevení praporu šatovského Sokola v archívu znojemského muzea a spolupráce se zaměstnanci Státního okresního archívu ve Znojmě. Dále mi pomohl před rokem covidový podzim. Telefonoval jsem a mailoval s pamětníky a jejich potomky, od rozvolnění začal studovat v archivech a různých publikacích, pojednávajících o sportovním dění v pohraničním Šatově a okolí,“ vypočetl Kropáč. Sám už sportu holduje pouze rekreačně. „Jezdím na kole nebo chodím na procházky,“ uvedl bývalý sekretář. Jím plánovaný almanach zahrnuje nejen fotbal. „Jsou tam kapitoly o sokolském cvičení, kopané, odbíjené, stolním tenisu, atletice, hokeji, cyklistice, spartakiádním cvičení, Svazarmu, Sboru dobrovolných hasičů, Traktůrkiádě, současném aerobiku nebo kondičním cvičení žen,“ jmenoval Kropáč. Z Tokia přijel jako zpráskaný pes, tak dráhař Bábek myslí ještě na Paříž Přečíst článek › Při pátrání narazil i na borce, jež reprezentovali na mistrovstvích Evropy i světa. „Za desítky běžných sportovců tak mohu jmenovat například zápasníka Jaroslava Krulu, fotbalistu Rostislava Halkociho nebo volejbalistu Jiřího Benceho,“ uzavřel pětašedesátiletý muž.



