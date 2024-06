Už v minulých sezonách se Šatov pohyboval v elitní pětce nejnižší krajské soutěže, k postupu však ještě měl daleko. Letos už jej nepředstihl nikdo. „Celý rok jsme se pohybovali nahoře, tak jsme si řekli, že by byla škoda to v posledních zápasech pokazit,“ podotkl Palička.

Postupovou euforii Tatran dokonal na hřišti Novosedel. Nenechal se rozhodit ani nervozitou z klíčového zápasu a zvítězil 4:0. „Říkal jsem klukům před zápasem, ať tu nervozitu přehodí na mě, ale úplně se to nepovedlo. Byli jsme hodně nervózní, měli jsme těžké nohy, balon nás neposlouchal. Takhle to prostě v zápasech o vše bývá, hráči moc dobře věděli, o co jde,“ nastínil šatovský stratég.

Skóre otevřel ve 23. minutě Radek Bartl, klid hostům dodal úvod druhé půle, ve kterém vedení navýšili Martin Kříž a Václav Stupár. Následně už si Šatov mohl užívat zbytek zápasu i s početnou skupinou fanoušků, která jej dorazila podpořit. „Dlouho nám tíha zápasu svazovala nohy, druhý gól nás ale uklidnil a pak už jsem si to užili. S fanoušky jsme to i pořádně oslavili,“ popsal Palička.

O postupujícím musela nakonec rozhodnout až minitabulka tří týmů. Šatov, Oslavany a rosická rezerva totiž nasbíraly shodně 61 bodů, vzájemné zápasy však hrály ve prospěch týmu ze Znojemska. „Měli jsme v minitabulce deset bodů ze dvanácti možných. Tři výhry a jedna remíza proti Oslavanům a béčku Rosic jasně ukazují na to, že jsme postoupili právem,“ poznamenal lodivod Tatranu.

Podle něj jeho svěřenci výrazně zadělali na postup už v podzimní části sezony. „Podzim v mnohém rozhodl. Dařilo se nám, zvládli jsme utkání v Oslavanech, Rosicích nebo s Ořechovem doma, konkurenty z čela tabulky jsme porazili celkem jednoznačně,“ rekapituloval Palička.

Obří krok k prvnímu místu pak Šatov udělal ve 24. kole, kdy doma porazila dosud vedoucí Oslavany 3:0. Následně už zbylé zápasy zvládl i silou vůle. „Na podzim jsme ve hře měli lehkost, která nám na jaře trochu odešla. Je to ale pochopitelné, touha to zvládnout byla tak velká, že nám trochu chyběla kvalita v zápasech. Už to tolik nebylo o výkonnosti, jako o hlavě. Nikdo už nevyhrával jednoduše a mě hrozně těší, že jsme to zvládli,“ radoval se trenér.

V předposledním kole byl Tatran dokonce jen pár desítek vteřin od toho, aby o postup přišel. Ještě v nastavení druhé půle prohrával doma se Zbraslaví 2:3, kdyby nezískal bod za remízu, skončil by až třetí. Jenže spásný gól vykřesal v 96. minutě Zdeněk Mička.

A tak se šatovský kádr po letní pauze bude chystat na I. A třídu. „V kabině jsem klukům říkal, že si vyšší soutěž zahraje kádr, který ji vykopal. Nějaká možnost posílení tady je, protože přemýšlíme i nad založením béčka, ale nebude to nic horentního. Nebudeme ze sebe dělat velkoklub, prostě si to užijeme a šanci dostanou hráči, kteří nám zajistili postup. Pro Šatov je to historický úspěch, tak to pro ně bude zasloužená odměna,“ doplnil Palička.