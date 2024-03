Šatov se utrhl po letním posílení a příchodu zkušeného trenéra Libora Paličky. „Neřekl bych, že je to průlomový ročník, ale tým se se zase o kousek posunul. Kádr byl už předtím kvalitní a dobře jsme ho doplnili. Přišel třeba Zdeněk Mička, jenž hrál dřív druhou ligu ve Znojmě nebo do ofenzivy Radek Bartl. Máme skvělou partu,“ pojmenoval důvody úspěchu Palička.

Zkušený trenér přišel do Šatova poté, co v létě skončil v roli asistenta trenéra v divizních Tasovicích. „Ještě jsme řešili, jak to tam s námi bude, a už se mi ozvali kluci ze Šatova, že to chtějí zase trochu posunout a jestli se k ním nepřipojím. Zvažoval jsem to a po konci v Tasovicích nakonec odešel do Šatova. Dlouhé roky trénuju mládež ve Znojmě a spoustu kluků ze Šatova jsem dřív vedl. A teď jsem tu maximálně spokojený,“ přesvědčoval Palička.

Přes zimu se šatovský kádr změnil minimálně. Doplnil ho pouze dvaatřicetiletý obránce Martin Svatoš, který se vrátil z Rakouska. „Jinak jsme do týmu nechtěli zasahovat,“ pověděl Palička.

Jeho svěřenci budou v jarní části, která jim začne v neděli 17. března domácím okresním derby s Miroslaví, hlavním aspirantem na postup. „Pokud to zvládneme, budeme rádi, ale cesta je hodně zdlouhavá. Je tam několik silných týmů. Máme v kádru pár hráčů, kterým tlučou ,biologické´ hodiny a chtějí ještě zažít úspěch. I zázemí v klubu je nadstandardní na I. B třídu, vyšší soutěž by klubu určitě svědčila,“ poznamenal Palička.

Se zimní přípravou je spokojený. Jeho svěřenci si poradili 2:1 s béčkem Tasovic, porazili 3:2 Práče, 3:1 Milotice a rakouský Mallersbach přehráli 6:1. Generálku na jarní část sehraje Šatov v neděli od třech hodin odpoledne na domácím hřišti proti soupeři z třebíčského okresního přeboru Předínu. „Se zimní přípravou jsem maximálně spokojení. Kluci chodili na tréninky, což na této úrovni není úplně pravidlo. Celý leden měli individuální plán, v únoru jsme pracovali na umělkách. Teď už nás v neděli čeká zápas na přírodní trávě," dodal Palička.