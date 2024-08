Pro předplatitele

Jakub Tručka včera 17:30

Do nové sezony po postupu vstoupili téměř bez posil, naopak nabití nováčkovským elánem. A zatím to šatovským fotbalistům poměrně vychází. Po třech utkáních A skupiny šesté ligy jsou na osmé příčce, nebýt v neděli vyrovnávacího gólu Vilémovic v samém závěru, atakovali by dokonce elitní pětku. A to přitom v úvodu neměli vůbec snadný los. „Zatím jsme se s přechodem do vyšší soutěže popasovali velice dobře,“ těší šatovského kouče Libora Paličku.