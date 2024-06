Kolo před koncem jsou v pozici, která jim stále nedodává klid. Dobšickým fotbalistům patří předposlední příčka v A skupině I. A třídy, pořád tak nemají jistotu záchrany. Pomoct jim mohou i Břeclav a Tasovice, v případě jejich udržení v divizi totiž sestoupí jen jasně poslední Slovan Brno. Dobšice si však vše chtějí uhrát samy. „Do Slatiny pojedeme s cílem zvítězit, což by nám podle mě mělo zajistit, že předskočíme Soběšice,“ říká dobšický kouč Jaroslav Hýbler.

Dobšičtí fotbalisté (ve žlutém) jsou před závěrečným kolem na předposlední příčce A skupiny I. A třídy. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Jeho svěřencům se aktuální sezona nevyvedla. Po 25 odehraných utkáních mají jen 23 bodů, které je přikovaly na předposlední pozici tabulky. „Nacházíme se ve složité situaci, kdy radikálně obměňujeme kádr. Vlastně z roku na rok skončila éra našich úspěšných fotbalistů a doplnit mužstvo kvalitními hráči není lehké,“ podotýká Hýbler.

Dobšice se tak zapletly až do záchranářských bojů. Z I. A třídy určitě sestoupí poslední Slovan Brno, předposlední tým tabulky by padal jen v případě, že se některý z jihomoravských klubů neudrží v divizi. „Nechceme spoléhat na výkony jiných týmů. Máme to ve vlastních rukách, když v sobotu zvítězíme, tak si myslím, že už se nebudeme muset ohlížet nahoru ani dolů, záchrana bude jistá,“ zamýšlí se dobšický stratég.

Celek ze Znojemska si mohl vylepšit pozici ve středeční dohrávce 25. kola, na hřišti Rájce-Jestřebí však jen remizoval 0:0. „Šance byly na obou stranách, vyhrát mohla obě mužstva, takže to byla spravedlivá remíza. Byť nám tak úplně nestačí,“ poznamenal Hýbler.

Před posledním kolem Dobšice ztrácí dva body na dvanácté Soběšice, se kterými ale mají lepší vzájemné zápasy. Navíc brněnský klub na závěr přivítá tišnovského lídra. „Předpokládám, že si tam Tišnov pojede pro výhru. Pro nás se ale nic nemění. Chceme změnit i naši špatnou bilanci venkovních zápasů, takže se na utkání dobře připravíme a pojedeme do Slatiny zvítězit,“ předesílá trenér.

V případě záchrany by si Sokol splnil hlavní úkol pro aktuální sezonu, očekával však rozhodně více. „Za mě panuje se sezonou určitě nespokojenost. Naše výsledky pramení z toho, že máme velmi úzký kádr a doplatili jsme na to. V průběhu jarní části ročníku jsme měli sedm zraněných hráčů, museli jsme alternovat i kluky z béčka, ale kvalita se nedá nahradit. Tam jsme poztráceli mnoho bodů,“ popisuje Hýbler.

Ten však zároveň dodává, že od příštího ročníku by na tom celek ze Znojemska už měl být lépe. „Máme už vytipované nějaké posily, když se nám povede dotáhnout do konce to, co máme předjednáno, tak věřím, že bychom na příští rok měli sestavit konkurenceschopnější tým, se kterým bych se chtěl pohybovat někde v klidném středu tabulky,“ nastiňuje dobšický lodivod.

Účastník I. A třídy má i předjednanou spolupráci s mládežnickými kategoriemi 1. SC Znojmo, což jen dokazuje sázku na talentované hráče. „U nás rozvíjíme jejich potenciál. Souvisí to i s tím, že kvalitních starších hráčů je na Znojemsku minimum. Nejvýše je tady třetiligové Znojmo, ale tam se dívat nemůžeme, protože to je nějaká portugalská enkláva. Máme tady divizní Tasovice, se kterými můžeme nějak kooperovat, a pak už jsme my a Moravský Krumlov v I. A třídě,“ vysvětluje Hýbler.

Dobšice navíc razí strategii nepouštět se do většího utrácení za posily. „Pořád hrajeme amatérský fotbal a jsem zastánce toho, že větší peníze v něm jedině kazí charakter,“ dodává.