Svou část úkolu splnili. Plán na vyškrábání se z předposlední příčky A skupiny I. A třídy však dobšickým fotbalistům zkazil nečekaný obrat v utkání Soběšic s Tišnovem. Přesto však smutnit nemusí. Po posledním kole a závěrečné výhře 3:2 na hřišti Slatiny už totiž mají jistotu, že si druhou nejvyšší krajskou soutěž zahrají i v příštím ročníku. „Sobotní vítězství je rozhodně povzbuzující do další práce,“ podotkl dobšický kouč Jaroslav Hýbler.

Situace v nižších soutěžích byla v závěru aktuální sezony nesmírně zamotaná, Dobšičtí tak dlouho sledovali i vývoj v dalších ligách. Nyní už je však jasno. Poslední klub z áčkové i béčkové skupiny I. A třídy doprovodí v cestě o soutěž níž jen horší z předposledních celků, Černý Petr tak zbyde na Šlapanice. Celku ze Znojemska předposlední příčka bude stačit k udržení.

Svou účast v druhé nejvyšší krajské soutěži si Dobšice obhájily i v sobotu, kdy v závěrečném kole zvítězily 3:2 na hřišti do té doby šesté Slatiny. „Jednoznačně jsem byl spokojený. I soupeř nám gratuloval, protože na nás bylo od úvodní minuty jasně vidět, že chceme vyhrát. Přistoupili jsme k utkání aktivněji a lépe než domácí,“ rekapituloval Hýbler.

Kvalitní herní projev navíc tentokrát Sokol dokázal přetavit v góly. O své výhře rozhodl přímočarými akcemi ve druhé půli, domácí už stačili jen snížit. „Těmito akcemi se prezentujeme celou dobu, jenže náš herní projev se neslučuje s výsledky. Proti téměř každému soupeři si dokážeme vytvořit šest sedm šancí za utkání, bohužel se nám ale dlouhodobě nedařilo je proměňovat. Až v posledních třech kolech jsme našli střelce,“ nastínil dobšický stratég.

Jeho svěřenci se dokonce mohli dostat na dvanáctou pozici, jenže Soběšice ve druhé půli překvapivě obrátily skóre proti tišnovskému lídrovi tabulky a zvítězily 2:1. Před Dobšicemi tak zůstaly o dva body. „Abych řekl pravdu, tak jsem to možná i čekal. Jsou to různé faktory, které vstupují do hry, a ne vždy to souvisí s fotbalem,“ naznačil Hýbler.

Po nepodařené sezoně je však pro Dobšice závěr příslibem do dalšího ročníku. Z posledních pěti utkání prohrály jediné, jejich výkony se navíc zlepšovaly. „Podařený výsledek a zejména přístup hráčů k utkání se Slatinou jsou příslibem, na klucích bylo vidět, že opravdu chtějí, i se na hřišti navzájem povzbuzovali. Na tom bych chtěl stavět v příštím ročníku, na který se připravíme stoprocentně lépe,“ předeslal stratég.

Přípravu na novou sezonu zahájí Dobšice už za měsíc a v ideálním případě se do ní zapojí hned několik nových tváří. „Pauza bude krátká, chceme začít s tréninkem už okolo 15. července, abychom zapracovali nové hráče. Navíc nás čeká krajský pohár, do kterého jsme se přihlásili, takže už na něj chceme být nachystaní,“ dodal Hýbler.