Šatov v nejnižší krajské soutěži prožívá parádní sezonu, kterou stále šperkuje dalšími povedenými výsledky. Čelo tabulky je sice enormně našlapané, Šatov však po neděli ví, že je aktuálně hlavním kandidátem na postup. „Určitě nás těší, že to máme ve svých rukách. Víme to už delší dobu, nyní jsme si to jen potvrdili. Poslední tři utkání ale budou ohromně těžká,“ varuje Palička.

Jeho svěřenci vstupovali do nedělního šlágru ze druhé příčky, Oslavany přijely hájit čelo tabulky. Prim však hrál domácí celek, který zvítězil 3:0. „Především v první půli to ale rozhodně jednoznačné nebylo. Byla cítit důležitost utkání, takže to bylo opatrné z obou stran. Chvilku jsme tahali za delší konec my, chvilku pak zase Oslavany. Soupeř ukázal svou kvalitu především ve středu hřiště, dokud měl ještě síly,“ hodnotil utkání šatovský stratég.

Do vedení se domácí dostali ve 32. minutě po trefě Štefana Czucze. Definitivně pak rozhodlo rozmezí 56. a 68. minuty, ve kterém se prosadili šatovští Martin Kříž a Radek Bartl a bylo rozhodnuto. „Hodně nám nahrálo, že jsme po chybě soupeře dali první gól. Oslavanům to dost sebralo vítr z plachet, byla škoda, že jsme na konci první půle ještě neproměnili penaltu. Mohlo být rozhodnuto mnohem dřív,“ rekapituloval Palička.

Po závěrečném hvizdu propukla v domácím táboře euforie. Šatovští hráči se radovali i s početnou diváckou návštěvou, která na utkání dorazila. „Musím říct, že atmosféra byla fantastická. Přispěly k tomu obě strany, Oslavany vypravily i autobus, takže přijelo i hodně jejich fanoušků. Utkání i díky tomu bylo kvalitní, přispěl i rozhodčí, který pískal velmi dobře,“ shrnul šatovský lodivod.

Ten však tuší, že ještě rozhodně není hotovo. První čtyřka tabulky je napěchovaná ve třech bodech, pronásledovatelé budou čekat na jakékoliv klopýtnutí Tatranu. „Po utkání jsem hráčům řekl, ať si to užijí i s fanoušky, od pondělí už ale myslíme na další utkání. Zápas s Oslavany hodně napověděl, ale ještě nerozhodl. V neděli jedeme do Židenic, které mají na jaře velmi dobré výsledky,“ upozornil Palička.

Jeho svěřenci se v posledních třech kolech představí dvakrát venku, přitom jejich hlavní síla je doma, kde mají unikátní bilanci. Ze dvanácti utkání před svými příznivci brali jedenáctkrát tři body, jednou si připsali remízu. „V domácím prostředí se nám daří po celou sezonu. Na jaře nám ale důležitost utkání trochu svazuje nohy a venku nám to úplně nejde herně ani výsledkově. Něco podobného ale vidím i na Oslavanech,“ doplnil trenér.