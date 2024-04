Všichni z hráčů, co jsou tady, jsou odchovanci. Odmalička. Začínali tady od přípravek, pár jich bylo potom třeba v dorostu ve Znojmě. Ale všechno to jsou kluci z Krumlova. Tím, jak jsou si vlastně věkově blízko, tak udělali dobrou partii a mají chuť. Chtěli by vyhrávat a nynější výsledky jim tahají sebevědomí nahoru.

Máte v průměru jeden z nejmladších kádrů na znojemském okrese, co se týče A-týmů. Jsou tedy kluci odhodlání hrát co nejlépe?

To není naším cílem. Chceme každý zápas vyhrát, nastavili jsme se to tak na podzim a jedeme dále. Celkem se nám povedla zimní příprava. Musím také zaklepat, že se nám vyhýbají zranění.

Máme slušný mančaft a je to na dobré cestě. Jediné, co mě mrzí je, že náš kádr je docela úzký. Za poslední rok a půl odešlo dost lidí.

Na vedoucí Kohoutovice ztrácíte šest bodů. To jsou dva vítězné zápasy. Byli byste rádi, kdybyste I. A třídu vyhráli, a nakonec v ní zůstali?

Jsou tam týmy jako Kohoutovice a Tišnov, na něž moc bodů neztrácíme. Na třetím místě máme velký náskok na skvadry pod námi. Na postup bych to úplně neviděl, protože ten kádr je fakt hodně úzký. Rozdíl mezi těmi soutěžemi prostě existuje. Já bych nerad, abychom se motali úplně vzadu a hráli o přežití, což tady párkrát bylo. Kdybychom skončili na prvním místě v I. A třídě, tak to pro mě znamená, že bych náš mančaft nějak doplnil a potom by se uvidělo. Ale určitě náš kádr v tuto chvíli není úplně nachystaný na postup.

Krumlovský fotbalista Dvořáček byl z ocenění od trenéra zaskočen

Za sebou máte dvě derby, oboje vítězná. Dobšice jste na jejich hřišti deklasovali 7 1, nad Ivančicemi jste pak doma vyhráli 2:1. V sobotu vás čekají první Kohoutovice. Do čeho s tím půjdete?

Co jsme k tomu vlastně přišli po tom sestupu, se jedná o obrovskou změnu proti tomu, kdy člověk rád hraje doma, a venku je zkrátka venku. Tři body za 7:1 jsou stejné, jako vyhrané jinde. Víme, že tu kvalitu máme. Samozřejmě respektujeme sílu soupeře, ale náš mančaft má na to, aby vyhrál i Kohoutovicích. Ale to není tom, jestli jedeme do Kohoutovic nebo kamkoliv jinam. Chceme vyhrát pokaždé.

Nedá mi to nezeptat na Patrika Bognera. Ten už dlouhodobě patří k tahounům krumlovského mužstva a letos opět vede s jednadvaceti góly tabulku střelců I. A třídy. Je pravda, že je tak nastavený v hlavě, že musí družstvo táhnout a góly mu tam samy padají? Anebo je to výsledek spolupráce celého týmu?

On je tak skutečně nastavený a za mě je to nejlepší hráč soutěže. Bez debat. Nejde jenom o góly. Je to komplexní hráč. Co je schopný za zápas udělat sám, neříkám pokaždé, ale když mu to sedne, tak je schopný. Člověk sedí na lavičce, najednou se dívá a raduje, že padne gól. Patrik to bere tak, že ta situace tam je splní si úkol na tabuli. Zároveň ale pracuje nápaditě a dívá se na ostatní. Není to tak jen klasický střelec, záleží mu i na zbytku týmu.