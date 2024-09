„Za kanonýra jsem se nikdy nepovažoval, ale co jsme dali fotbal v Hevlíně zase dohromady, dá se říct, že jsem se jím stal,“ sdělil borec, jenž v loňské sezoně nasázel v dresu Hevlína dohromady devětadvacet gólů.

A gólové hody zažil tým od rakouských hranic zažil i před sezonou. Deset branek nasázel v okresním poháru proti týmu, který vloni hrál ještě I. B třídu. „Proti Jevišovicích to prvních patnáct minut vypadalo vyrovnaně. Ovšem potom se nám podařilo dát pár slepených gólů a byli jsme na koni. Soupeře jsme k ničemu nepustili, a dá se říct, že do čeho jsme kopli, to nám tam padlo,“ dodal Pavelka.

Hevlín je stabilně úspěšný ve III. třídě, nyní tedy deváté lize. Několik let po sobě ale nechtěli jít zdejší fotbalisté o patro výše, do okresního přeboru. „S klukama jsme byli domluveni, že to budeme hrát kvůli našim dětem, a taky proto, abychom si udělali žízeň, poseděli po každém utkání a stmelovali partu. Že si nic nepotřebujeme dokazovat, a tak to tu stále máme,“ líčil kanonýr.

A že od poloviny srpna kope úplně novou soutěž? „Abych pravdu řekl, tak vůbec nevím, že se soutěž přejmenovala,“ směje se Pavelka.

Do nové sezony zatím ambice nemá. „Je mi asi jedno, kolik dám teď gólů. Poslední ročník mi vyšel, teď může vyjít někomu dalšímu. Těch kanonýrů to máme, myslím si, více,“ uzavřel hráč Hevlína.