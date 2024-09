"Bylo to v úvodním poločase, kdy jsme vedli 7:0. Musím hlavně pochválit kluky. Dobře jsme vepředu kombinovali s Petrem Škutou, kdy jsme si fakt vyhověli a do čeho jsme kopli, tak to padlo," přibližuje skromně útočník.

Miroslav po uplynulé sezoně sestoupila z I. B třídy do okresního přeboru. Do nového ročníku angažovala mimo Stáni i bývalého gólmana Zbrojovky Brno Vlastimila Hrubého. Ten nastoupil poprvé v dresu týmu ze Znojemska právě proti Božicím. "Abych nezapomněl na Míšu Holíka, takovou tu jistotu ve zkušenostech, co vlastně on má. Samozřejmě jsme si něco řekli před zápasem. A určitě to bude i klukama. Co jsem takhle mluvil, tak se stoperem a s obranou, že si rozuměli, že na sebe dobře mluvili, že si to dobře zajišťovali," dodal autor pěti branek.

Pro Stáňu je miroslavské angažmá první zkušeností s amatérským fotbalem po mnoha letech na profesionální úrovni. Dříve hrál druhou a první ligu za Znojmo, následně první ligu za Baník Ostrava. Dále prošel druholigovými kluby jako Prostějov, Třinec a Líšeň Brno. "Minulá sezona byla neúspěšná. Sestoupilo se. No a? Nyní přišli tací, kteří klub chtějí pozvednout, kteří tady vyrůstali. Teď si to sedlo," dodává Stáňa.

Po čtyřech kolech vede tabulku střelců s osmi brankami bývalého okresního přeboru, nyní osmé ligy. "Když to teď vidím, že jsme v popředí tabulky, tak samozřejmě budu chtít dát každý zápas co nejvíce gólů, abych pomohl týmu. A jestli mi to bude stačit na nejlepšího střelce ročníku, to uvidíme až spíše ke konci sezóny," hodnotí střídmě třicetiletý fotbalista.

Za pět gólů do pokladny zatím nic neplatil. "Protože my to tady bereme trošku jinak. Platíme to v metrech piv. Vlastně se musím zeptat, co tam pokladník napsal," směje se Stáňa.

Další zápas sehrají miroslavští fotbalisté na hřišti B-týmu Moravského Krumlova už v neděli od 15 hodin. "Co čekat? Každý soupeř je na náš teď nachystaný, protože se chce asi proti nám trošku vytáhnout, že jsme takto sesbírání a ví o nás, že budeme chtít být v popředí tabulky a že jsme sestoupili z I. B třídy," uzavírá kanonýr.