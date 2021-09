V Lesonicích berou fotbal se vší pokorou. Mančaft vzniknuvší teprve před devíti měsíci vstoupil v srpnu do letošní sezony B-skupiny IV. třídy na Znojemsku sice prohrou s Bohuticemi, elán však zdejším nechybí. Po odehraných čtyřech zápasech drží v tabulce devátou příčku se třemi body.

Nejočekávanější střetnutí sezony absolvovali borci ze vsi kousek od Moravského Krumlova druhou zářijovou neděli. Derby na hřišti sousedních Petrovic přilákalo na „pralesní ligu“ rekordní počet diváků. „Obě vesnice mají dobré vztahy. Děti od nás chodí do školky do Petrovic, a naopak do školy jezdí od nich do Lesonic. Ovšem fotbal bývá na krev,“ řekl již dříve Znojemskému deníku Rovnost Martin Novák, trenér a hráč Lesonic v jednom.

Utkání, jež skončilo prohrou hostí 1:2 vidělo dle oficiálního zápisu dvě stě padesát fanoušků. Podle lesonického kapitána Tomáše Houdka bitvu sledovalo mnohem více očí. „Hranice návštěvnosti atakovala pět stovek lidí. Podle fronty na pivo jich mohlo být i více,“ glosoval Houdek.

I v dresu petrovického protivníka zanechali lesoničtí svou stopu. „Dohromady byli tři střelci z Lesonic. Za domácí dvakrát vstřelil Zdenda Fiala, obyvatel a lesonický matador, za hosty legenda Fojtík Michal,“ vypočetl Houdek.

Hosté vzali derby vážně. Do sousedních Petrovic vypravili dálkový autobus pro hráče i fanoušky. „Hned na začátku zápasu Petrovičtí hráči pro nás připravili přivítání v podobě uličky slávy a potlesku. Tímto gestem fair play si získali naše sympatie,“ vyprávěl kapitán hostů.

Konečná prohra dle něj trochu zamrzela. „Derby bylo se vším všudy, žluté karty, jedna červená, penalta… Ale hlavně těch lidí, to nám mohou závidět i v divizi,“ uzavřel Houdek.