„Soupeř to vzal ze špatného konce. Úplně se odevzdali. Potom z nich vylezlo, že jim chybí sedm hráčů, že mají hodně zraněných, ale i tak to měli vzít trochu bojovněji. Od druhé minuty zdržovali. Podle mě se tak na zápasy nejezdí, proto to skončilo, jak to skončilo,“ hodnotil Mikel.

Dyjákovický fotbalista první hattrick vyrobil během čtvrt hodiny, na druhý sbíral góly postupně až do konce klání. Přiznal, že do pokutového banku něco přispěje. „Abychom dodržovali po trénincích a zápasech pitný režim, tak určitě nějaký kastl přihodím. Ono těch mých hattricků je za sezonu docela hodně, takže možná to vydá i na sud, až mi to kluci finálně spočítají,“ dodal s úsměvem Mikel.

Podobnou situaci, kdy proměnil tolik gólů, pamatuje Mikel v žácích. „Když jsem v nich hrával za Březí, tak jsme taky dávali hodně branek. Ale v mužích jsem to nezažil,“ vzpomínal fotbalista SK.

Skutečnost, že se mu daří, je prý výsledkem práce celého týmu. „Jak fotbalově, tak lidsky jsme si dobře sedli. Vše valí perfektně a mé góly? To pramení ze vzájemné spolupráce. Kdyby kluci nenahrávali, tak tolik branek nemám,“ přiznal hráč Ajaxu.

Vliv podle něj na výkon dyjákovických fotbalistů má i hrající trenér Roman Hříbek. V minulosti oblékal třeba dres tehdy druholigového 1. SC Znojmo, na hostování byl i v FC Vysočina Jihlava. „Roman to má dobře nastavené. Má to úroveň a kvalitu. Trénujeme sice jednou týdně, ale vždy se nás sejde spousta. I toho si ve dnešní době cením. Kluci jsou prostě fotbalisti,“ hodnotil Mikel.

Cíl pro tuto sezonu je podle něj jasný a propisuje se i do pozice v tabulce. „Jdeme zápas od zápasu. Postupně se nám to vyplňuje a chceme vybojovat okresní přebor. Podle mě hrajeme krásný fotbal i pro diváky,“ uzavřel borec.

