Na jaře si borci v dresu 1. SC Znojmo odškrtli z kalendáře pouze jeden zápas. Začátkem března padli na domácím hřišti 0:5 s rezervou Baníku Ostrava. Na dlouhou dobu jim stopku ve společném trénování i hraní vystavila pandemie koronaviru. Moravskoslezská fotbalová liga (MSFL) předčasně skončila a Jihomoravané se v soutěži administrativně zachránili.

První trénink po dvou měsících absolvoval mančaft z města nad řekou Dyjí třetí květnové pondělí. Azyl mu poskytlo hřiště v Břežanech, dále Znojemští plánují pilovat kondici na pažitech ve Vrbovci a Suchohrdlech u Miroslavi. "Do tréninku se zapojili i dorostenci. Trénovalo nás celkem třiadvacet. Kluci si zahráli tréninkový zápas, jak se říká: ‚na dvě‘. Vše jsme proložili běháním. Trénink trval téměř hodinu a půl," stručně shrnul pro klubový web kouč 1. SC Milan Volf.

Přípravné zápasy 1. SC Znojmo

- Blansko - Znojmo (PÁ 29. května, 18.00)

- Břeclav - Znojmo (ST 3. června, 18.00)

- Mutěnice - Znojmo (PÁ 12. června, 18.00)

- Znojmo - Bzenec (SO 11. července, 10.30)

- Znojmo - Lanžhot (SO 18. července, 10.30)

- SK Líšeň - Znojmo (SO 25. července, 10.30, hřiště Březí u Mikulova)

- Táborsko - Znojmo (ST 29. července, 18.00)

Z celkového počtu hráčů tvoří většinu týmu Češi. Z cizinců zůstali Muamer Avdić, Pavel Dovhanyuk a Kathon St. Hillaire. "Přípravu s námi zahájili i dorostenci, kteří opouštějí dorost z důvodu věku a další naděje, aby se ukázali a vyzkoušeli si mužský fotbal," doplnil Volf.

Jeho svěřenci sehrají již příští týden první přátelské utkání po téměř třech měsících. "Čeká nás zápas, tentokrát přípravný, na půdě vítěze MSFL FK Blansko a to od osmnácti hodin," pozval lodivod znojemské bárky. Během června a července poměří tým od rakouských hranic síly i se skvadrami Břeclavi, Mutěnic, Bzencem, Lanžhotem či druholigovými mužstvy SK Líšeň a MAS Táborsko.