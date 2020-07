Je dobojováno. Po skoro dvou měsících skončil fotbalový Region Cup. Turnaj, jehož se zúčastnilo pět mužstev, ovládlo družstvo Jevišovic/Mikulovic.

S myšlenkou na sérii klání mezi mančafty ze západního cípu Znojemska přišel v květnu Libor Nevrkla z oddílu v Hostimi. Reagoval tak na zrušení amatérských fotbalových soutěží, které způsobila pandemie koronaviru. „Všichni byli spokojení. Setkali jsme se s dobrou odezvou,“ těšilo Nevrklu.

DRUZÍ ČI TŘETÍ

Region Cup absolvovaly týmy napříč různými úrovněmi. „Měli jsme tam zástupce z I. B třídy, Jevišovice/Mikulovice a Blížkovice, ale i z okresního přeboru či III. třídy,“ upřesnil hlavní organizátor a zároveň trenér Hostimi.

Jeho svěřenci sehráli poslední utkání turnaje o třetím červnovém pátku proti Blížkovicím. „Tam se rozhodovalo, jestli obsadíme třetí nebo druhý post. Blížkovičtí zaslouženě vyhráli a získali stříbro. Hostim byla třetí, Blatnice čtvrtá a poslední skončily Pavlice,“ vypočetl Nevrkla.

Zástupci všech zúčastněných klubů se shodli, že z Region Cupu vybudují novou tradici. Pořídili i putovní pohár. „Už to nebude souviset s koronavirem. Domluvili jsme se, že chceme pokračovat. Myšlenka je, že bychom tento turnaj hráli v zimním období na umělé trávě v Jevišovicích,“ nastínil plány trenér Tělovýchovné jednoty Hostim.

BLÍZKÁ SETKÁNÍ

Fanoušci dle něj kvitovali s povděkem krátkou vzdálenost mezi jednotlivými hřišti. „Normálně se zapojené týmy moc často nestřetávaly. Navíc v sezoně se divákům nechce putovat na utkání třeba do Brna. Takhle chlapi jezdí na utkání na kole. Z každé vesnice vyrazil na Region Cup podobný počet lidí. Setkali se i bývalí hráči, kteří spolu kdysi hráli. Popovídali si, dali pivko,“ vysvětlil Nevrkla.

Ten sám přiznal, že tak dlouhou přípravu nezažil. Hostimští se zapojili i do obnoveného okresního poháru. I když nedisponují rezervním týmem či dorostem, zvládli v dostatečném počtu odehrát všechny duely. „Už je toho až až. Hráli jsme sedmý víkend po sobě. Borci vše pojímají dobře. Jsou to srandamače, ale zvládáme to i v menším počtu, než obvykle, jelikož chlapi teď jezdí na dovolené. Lepší, než kdyby odcestovali v sezoně,“ uzavřel se vtipem na rtu Nevrkla.