Fotbal na Znojemsku zasáhla po prázdninách jedna bomba. Doslova a do písmene. Za Hostěradice po šesti letech nastoupil Jiří "BJP" Procházka, slavný a úspěšný bojovník MMA. Na duel okresního přeboru mezi Hostěradicemi a Prosiměřicemi přišlo šest stovek diváků a klání živě vysílala i Česká televize.

Překvapení to bylo i pro činovníka TJ Michaela Tesaře. "Tolik lidí se nám mít na tribunách ještě nepodařilo," vzpomněl člen oddílu.

Průměrně navštěvuje zápasy Družstevníku kolem stovky fanoušků. "Někdy je to míň, někdy víc. Táhnou derby s okolními vesnicemi, třeba to zářijové s Prosiměřicemi. Jsme blízko sebe a diváky to láká," osvětlil Tesař.

Podle bývalého předsedy hostěradických fotbalistů přilákal na derby diváky zápasník Procházka. "Celou zimu s námi chodil trénovat. Je to náš velký kamarád a udělal nám reklamu. Česká televize byla jen třešničkou na dortu," popsal Tesař.

Zároveň přemítal nad další vysokou návštěvností. "Asi to už nikdy nebude. Dříve bývala výbušná a obsazená derby se sousední Miroslaví, ale ta teď hraje vyšší soutěž. Trochu více lidí přichází i na duely s Hostimí, s níž máme dobré vztahy. Ale aby došlo zase šest set lidí? Třeba znovu přemluvíme Jirku," uzavřel se vtipem na rtu Tesař.