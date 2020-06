Fotbalisté Hostimi hrají okresní přebor. Liboru Nevrklovi z tamější TJ bylo na začátku koronavirové pandemie jasné, že letošní sezonu s celkem nedohraje. V hlavě se mu tehdy zrodil plán na lokální fotbalový turnaj. „Oslovil jsem kluky z ostatních týmů, jim se to líbilo, takže jsme zvolili červnový termín kvůli rozvolňování opatření,“ objasnil Nevrkla.

Region Cup startuje druhou červnovou sobotu zápasem mezi Hostimí a Pavlicemi, které hrají na špici třetí třídy. „Pavlice jsou ambiciozní, teď trénují dvakrát týdně a dlouho jsme s nimi nehráli. Pro nás to byly vždycky dobré zápasy, proto s nimi celý turnaj třináctého června na hostimskou pouť zahájíme,“ přiblížil Libor Nevrkla.

Do turnaje nastoupí i mužstva Blížkovic a Jevišovic/Mikulovic z krajské 1. B třídy a účastník okresního přeboru z Třebíčska, celek Blatnice. „Potkají se mužstva, která se normálně nepotkávají. Jsou to derby, která by měla přilákat diváky a nakopnout hráče,“ vyřkl přání Nevrkla.

Každé mužstvo hraje vždy dvě klání doma, dvě venku. Poslední duely fotbalisté absolvují v polovině července.

Nevrklova myšlenka nadchla i sponzory z okolí. „Starosta Jevišovic nám nakoupil poháry. Borec vlastnící autodopravu dá nejlepšímu střelci taky nějakou cenu, zřejmě sud piva,“ těšilo hlavního organizátora.

REGION CUP 2020 - termíny utkání



Hostim – Pavlice (SO 13. 6., 15.30), Jevišovice/Mikulovice – Blížkovice (NE 14. 6., 14.00, hřiště Mikulovice), Pavlice – Jevišovice/Mikulovice (SO 20. 6., 16.00), Blatnice – Hostim (NE 21. 6., 16.00), Jevišovice/Mikulovice – Hostim (NE 28. 6., 16.00, hřiště Jevišovice), Blížkovice – Blatnice (NE 28. 6., 16.00), Blatnice – Jevišovice/Mikulovice (SO 4. 7., 16.00), Blížkovice – Pavlice (NE 5. 7., 16.00), Pavlice – Blatnice (SO 11. 7., 16.00), Hostim – Blížkovice (SO 11. 7., 16.00).