Hrušovanští fotbalisté začali novou etapu svého dění před dvěma lety. Znovu založený mančaft v roce 2019 hrál čtvrtou okresní třídu na Znojemsku. O dvanáct měsíců později již nastupoval o soutěž výš. Svou zásluhu na tom má mimo výkonu tamějších hráčů i způsob propagace.

Jihomoravský oddíl sází hlavně na sociální sítě. Ty spravuje Lubomír Pechál. Na Facebooku sleduje tým TJ Cukrovar Hrušovany více než dvanáct stovek lidí, na Instagramu pak pár set. V propagaci fotbalu ve městě kousek od rakouských hranic navazuje na rodinnou tradici. „Můj otec dělal do fotbalu, tak si pamatuji, jak tři dny před zápasem seděl ve sklepě, maloval a psal plakáty a pak je věšel po Hrušovanech,“ líčil Pechál.

Syn na svého tátu navázal. „Pokud to lidem nenaservírujete pod nos a neubíjíte je tři dny před utkáním, tak to je o ničem. Facebook jsem založil hned potom, co jsme to tady převzali v havarijním stavu,“ uvedl správce sociálních sítí Hrušovan.

Inspiraci nemusí nikde čerpat. „Na hřišti se každý den něco děje. Na jaře je vše zelené, tráva posekaná, na podzim zase padá listí. Areál vypadá čistě a je fotogenický. Navíc každý den kolem něj chodím do práce, tak vždy si něco vyfotím a publikuji,“ poodkryl tajemství Pechál.

Pro příznivce klubu pořádá i pravidelné soutěže. „Fanouškům jsme nadělili v soutěžích třeba doživotní vstupenky. Dále jsme je obdarovali tričky a dresy. Navíc propagujeme i losování vstupenek na zápase. Místní vinařství nám dává víno a ze vstupenek losujeme vždy tři lístky a fanoušci dostanou láhev,“ uvedl Lubomír Pechál.

Na sociálních sítích prezentuje hrušovanský oddíl zejména v pozitivním duchu. To se mu vrací i v dobrých reakcích. „Podle lajků a srdíček je vše dobré. Zatím se žádní hateři neukázali,“ dodal muž spojený s hrušovanským fotbalem.

Sílu sociálních sítí objevil potom, co na zápasy hrušovanského mančaftu začaly chodit čtyři stovky lidí. „Když si to vezmete, tak v průměru jsme měli větší návštěvnost než divizní Tasovice nebo třetiligové Znojmo,“ objasnil Pechál.

Dle něj je hlavní stavět na místních duelech. „Nám vyhovuje třetí třída. Máme zde spoustu lokálních derby, Litobratřice, Šanov a další tři. To, když promujeme na Facebooku, tak to je hustý,“ uzavřel Pechál.