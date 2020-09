Přes týden pražský právník, o víkendu vesnický kanonýr. Třiatřicetiletý Petr Sailer opustil vyšší fotbalové soutěže kvůli rodině a práci v hlavním městě. Na žádost tchána pak přestoupil do Olbramkostela na Znojemsku, kam si jednou za čas jede zahrát čtvrtou třídu. Minulý víkend byl ale pro advokáta Sailera fotbalový svátek. V nedělním zápase nastřílel šest branek a výrazně tak pomohl Olbramkostelu k výhře 7:1 nad Havraníky.

Petr Sailer několikrát do roka obuje kopačky a zahraje si za Ollbramkostel. | Foto: archiv Petra Sailera

„Do čeho jsem kopl, to mi vyšlo,“ komentoval víkendový úspěch Sailer. Ten se k fotbalu dostal už v dětství, které strávil v severních Čechách. Od sedmi let hrál za Baník Souš, ve starších žácích přestoupil do Baníku Most, kde hrál dorosteneckou ligu.