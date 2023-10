Nejdříve fotbalista Prosiměřic Jan Kocian otevřel skóre jedenáctého kola okresního přeboru na hřišti B-týmu Dobšic. Osobnost Deníku však po změně stran chytla slinu a během osmi minut vstřelila hattrick.

Fotbalista Prosiměřic Jan Koacián (v černém s číslem 8) se v zápase okresního přeboru proti Dobšicím B činil čtyřmi brankami. | Foto: se svolením Zdeňka Plánky

Osmadvacetiletý borec tak pomohl svému týmu k vítězství 6:3. Nebít Kocianových gólů ve druhé polovině, kdoví, jak by klání dopadlo. Po prvním poločase totiž na výsledkové tabuli svítilo skóre 2:2.

V šestapadesáté minutě to pak začalo. A pokračovalo v šedesáté a čtyřiašedesáté. Kocian stihl dát hattrick v pár na sebe navazujících okamžicích a bylo vymalováno. Pojistku za prosiměřickým vítězstvím pak přidal dvě minuty na to Kocianův spoluhráč Denis Kuřitka. Dobšičtí sice ještě korigovali na 3:6, ale tři body putovaly do Prosiměřic.

Kocian poskočil i v tabulce střelců. Za devět zápasů stihl dát šest branek. Další může přidat v sobotu, kdy jeho tým doma od patnácti hodin přivítá Suchohrdly.