S nápadem vybudovat celek od píky přišli lidé okolo Martina Nováka před rokem a půl. „Udělali jsme plán, jak bychom postupovali, získali peníze i lidi a začali se scházet na fotbálek na umělce,“ vzpomněl trenér a hráč Lesonic v jednom.

Lesoničtí už absolvovali i řadu přípravných utkání. První mistrovské je čeká v rámci skupiny B IV. okresní třídy 14. srpna doma proti Bohuticím. Dle Nováka však největší bitva nastane v polovině září proti sousedním Petrovicím.

„Obě vesnice mají dobré vztahy. Děti od nás chodí do školky do Petrovic, a naopak do školy jezdí od nich do Lesonic. Ovšem fotbal bude na krev. Potom, co na nás z Petrovic došly různé stížnosti, že naší aktivitou ničíme ostatní kluby, to tam to bude ostré. Máme v plánu vše opepřit, bereme to s nadhledem. Na derby vypravíme dvoupatrový autobus,“ pozval Novák.

Obyvatelé Lesonic kvitují s povděkem, že ves opět ožije sportem. „Potkávám lidi, které jsem nikdy před tím neviděl. Ptají se, kdy bude fotbal, jestli budou klobásy a pivo. Každý den v rozhlase hraje místo dechovek píseň Zelená je tráva. Je to jako z filmu,“ líčil fotbalista.

Soupisku tvoří směs nadšenců i zkušených borců. „Nastupuje za nás pět chlapů, kteří mají zkušenosti s okresním přeborem, avšak mezi námi jsou i ti, kteří nebyli fotbalem nikdy políbení a baví je hrát,“ uzavřel Novák.