Martina Nováka z Lesonic před půl rokem napadlo, že by mohl založit nový fotbalový oddíl na zelené louce. Snažení mladého muže dostálo zadostiučinění před koncem loňského roku, když FAČR schválila vznik lesonického oddílu. „Už jsou o krok dále. Teď čekáme jen na oficiality,“ uvedl sekretář Okresního fotbalového svazu (OFS) Znojmo Roman Švarc.

Obec s více než třemi stovkami obyvatel tak vůbec poprvé v novodobé historii bude mít fotbalový mančaft. „Budujeme vše opravdu od začátku. Nikdy zde nic podobného nebylo,“ zdůraznil Novák.

Mladí kluci

Spolu s chlapy z vesnice hrává kopanou na umělém trávníku, jeho iniciativu kvitovalo s povděkem i vedení tamější radnice. „Máme generaci mladých kluků, co nikde nenastupovala. Potenciál vidí i obec. Stejně už tři roky chodíme kopat na umělku,“ přiblížil iniciátor.

Oddílu zbývá doladit ještě detaily. Hřiště už stálo. Předseda sportovně-technické komise OFS Znojmo Petr Čech dodal vedení lesonického klubu instrukce, co je potřeba vylepšit. „Před časem nedisponovali vyhovujícími podmínkami. Prošel jsem s nimi areál, řekl, co mají zlepšit a až vše dají dohromady, tak se ozvou a OFS jim to posvětí,“ informoval Čech.

Bafuňáři lesonické sportoviště spíše pochválili. „Podle nich existují mnohem horší případy. Chybělo nám hlavně zázemí. Zdejší sokolovna bude plnit částečně úlohu šaten. Druhé šatny jsme vyřešili zakoupením unimo buňky. Ještě zařizujeme další sanitární buňku se sprchami,“ upřesnil Novák.

Přípravné duely

Po dořešení peripetií naskočí fotbalisté Lesonic od sezony 2021/2022 do IV. třídy na Znojemsku. „Prozatím nevíme, do které skupiny, ale pravděpodobně budeme hrát s týmy z okolí Moravského Krumlova,“ předestřel Martin Novák. Postaví se tak například skvadrám Bohutic, Dobřínska či Branišovic.

Proti některým Lesoničtí už loni neoficiálně absolvovali přípravné duely. „Sehráli jsme tři přátelská utkání. Ve skupině jich je lichý počet, tak jsme si vyhlédli, kdo má volno a dali jsme si přátelák,“ proklamoval Novák.

Ten přijímá hlavně kladné reakce na vznik zcela nového oddílu. „Akorát moc velcí fotbaloví matadoři nechápou. Myslí si, že zruinujeme ostatní kluby a přetáhneme hráče. Přitom naši kluci nikde teď nehrají,“ obhajoval lesonický borec.

Telefonovali mu i dobrovolníci, jestli nepotřebuje zábrany a další věci. „Celé OFS vítá každý nově vznikající mužstvo, zvláště děje-li se tak na vesnicích. Rozhodně jim nebudeme činit žádné problémy,“ burcoval Petr Čech.

Novák a kolegové doufají ve světlé zítřky. „Věříme, že korona odejde a svět se vrátí do normálu,“ vyřkl přání. Již nyní se těší na start sezony. „Jsme na sto procent rozhodnutí a těšíme se na první zápasy,“ uzavřel Novák.