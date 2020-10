Sice ztrácejí na vedoucí celek Božic šest bodů, ale Hostimští chtějí hlavně splnit předsezónní cíl. „Na záchranu nám chybí sedm až devět bodů. Tým si začal věřit,“ líčí Nevrkla. Do fotbalu je zapálený, občas však pochybuje. „Když se takhle daří, tak to jde samo, když je krize, tak člověk přemýšlí, jestli se ta energie vložená do fotbalu vůbec vyplatí,“ říká kouč TJ Hostim v rozhovoru pro Znojemský deník.

Hostimským fotbalistům se v probíhající sezoně daří.V tabulce drží druhé místos jedenadvaceti body. Z devíti zápasů jste prohráli jen dva. Co za tím stojí?

Sezonu jsme rozjeli velmi úspěšně. Po sedmi výhrách sice přišly dvě těsné prohry o gól, ale v obou utkáních jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem špičkových týmů okresního přeboru. Tým je dlouho pohromadě, moc se nám nestává, že by někdo přestoupil jinam. Dalším aspektem je stále se zlepšující zázemí, které díky výborné spolupráci s obcí máme. Letos prošly generální proměnou kabiny a možná se do konce roku dočkáme i úprav v okolí hřiště, kde by mohla přestavbou letního kina vzniknout krytá tribuna. Uvidíme…

Předsezonní cíl

Na který zápas z této sezony zatím vzpomínáte jako na nejlepší?

Povedl se to, když jsme v závěrečných deseti minutách otočili nepříznivě se vyvíjející zápas proti Horním Kounicím. Tým si začal věřit a s přibývajícími body se to ještě zlepšuje. Beru to tak, že nám chybí zhruba sedm až devět bodů na záchranu, což byl předsezónní cíl.

Hrají za vás fotbalisté s dlouhodobými zkušenostmi, ale i mladíci. Popohání se borci vzájemně dopředu?

Myslím, že vždycky je potřeba tým dobře vyvážit. Bohužel v podmínkách, ve kterých fotbal na okresní úrovni děláme, se nemůžete rozhodovat jen podle toho, co by bylo ideální, ale také podle možností a hráčů, kteří jsou k dispozici. Máme výbornou partu, kde spolu hrají hráči o generaci starší. Funguje to, v kabině je sranda. Kolikrát bych ale byl i radši, kdyby si mladí vzali z těch starších ještě víc. Ti starší kluci fotbal opravdu milují, ti mladší ho berou spíše jen jako zábavu. Je radost vidět, jak si zkušení hráči, jako jsou u nás Miroslav Petříček, Pavel Kapitán nebo Josef Novák fotbal užívají a jsou kolikrát lepší než o dvacet let mladší kluci

Zasloužené uznání

Kolik času jako trenér věnujete týdně koučování mužstva? Bez zápalu do věci by to v dnešní době asi nešlo…

Nešlo. (smích) Čas nepočítám, to nejde. Teď přes sezonu trénujeme jen jednou týdně, o víkendu býval zápas. K tomu se musí připočítat i organizační věci. Hodně pomůže náš „inža“ Vladimír Novotný, který řeší pořadatelství domácích zápasů, a já se můžu věnovat týmu. Když se takhle daří, tak to jde samo, když je krize, tak člověk přemýšlí, jestli se ta energie vložená do fotbalu vůbec vyplatí…

Přihodilo se vašim svěřencům během probíhající sezony nějaké zranění?

Naštěstí zatím ne. Ale je třeba to „zaklepat“. Díky dlouhodobému zranění se stále vypořádáváme s absencí Pavla Straky. Snad už bude na jaře opět připraven. Zranění k fotbalu tak nějak patří, ale každý je rád, když se jeho týmu vyhnou.

Pamatujete v rámci probíhajícího ročníku okresního přeboru na nějaké špatné rozhodnutí rozhodčích?

No touhle otázkou jste mě moc nepotěšil. (smích) Samozřejmě, když fotbal děláte, máte na spoustu rozhodnutí jiný názor, než rozhodčí daného utkání. Body nás letos zatím žádné rozhodnutí sudích nestálo, ale výhrady někdy člověk má. Pak ale zápas skončí, řeknete si, proč se rozčilovat?! Chyby dělají i rozhodčí v lize mistrů, kde jde o miliony. Co mě však dovede opravdu vytočit, je arogantní vystupování a neznalost základních pravidel, se kterou jsme se letos taky setkali. Tak to ale je a bude. Musím ale uznat, že drtivá většina rozhodčích to dělá, jak nejlépe umí a zaslouží uznání. Bez nich bychom si totiž nekopli. (smích)