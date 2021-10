Mramotický předseda Moravec je patriot. Gumáky při lajnování zůstávají v koutě

Leoš Moravec spojil svůj fotbalový život s celkem Mramotic. V křesle předsedy tamějšího FC sedí už přes šest let. Klub loni oslavil padesát let od založení, kvůli všem známým restrikcím však mramotičtí uspořádali oslavy až letos na konci září. Moravec doufá, že i za dalších padesát let bude mít značka FC Mramotice své místo na sportovním nebi Znojemska.

Oslava založení padesáti let FC Mramotice proběhla poslední zářijovou sobotu v přátelském duchu. Mezi sebou poměřili síly staré gardy tamějšího klubu. | Foto: se svolením Zdeňka Procházky

Bezmála třicet let nosí Leoš Moravec v peněžence registrační kartičku fotbalového oddílu z Mramotic. Hrál fotbal za mládežnické kategorie i muže, trénoval žáky i dorost. A před šesti lety z něj chlapi na výboru udělali předsedu. Nyní dovedl FC Mramotice k oslavám padesáti let založení klubu. Půlstoletí však měli zdejší borci celebrovat už vloni. „Jednalo se o odložené padesátiny, kdy na letáčku k akci stálo, že budeme oslavovat padesát let trvání fotbalu plus jeden rok covidu k tomu," objasnil Moravec. Do vsi, která je oficiálně jednou z městských částí Znojma, přijela valná většina hráčů i funkcionářů spojených s Mramoticemi. „Někteří si s sebou nezapomněli vzít kopačky. I přes úpravu fotbalových pravidel na bezkontaktní sport se mohli diváci přesvědčit, že se kopaná nezapomíná ani po třiceti letech," připomněl předseda FC. Před pěti desítkami let nastupovali za družstvo hlavně místní. Dle Moravce byl tehdy fotbal více provázanější s děním v obci. „Stejně jako tehdy hrajeme ve čtvrté třídě. V současnosti máme v užívání fotbalový areál, o kterém se zakladatelům klubu snad ani nesnilo. Dochovaly se filmové záběry z počátků existence družstva, kde tehdejší hřiště kolem dokola lemují diváci, kteří sledují výkony v drtivé většině místních plejerů. Dnes v nejstarší kategorii netvoří hráči z Mramotic ani polovinu týmu. A obdobné je to i u mládeže," vyprávěl prezident oddílu. Znojemská Hochklassig Zdejší „áčko" sice hraje „prales", ovšem mnohdy stojí výkony hráčů FC o tři třídy výš. Oblíbený seriál Okresní přebor hodně zkresluje realitu. „Na Znojemsku je to ‚Hochklassig'. V regionu máme ještě dvě nižší patra. Nemůžu hodnotit kvalitu zbývajících dvou čtvrtých tříd, neboť jejich zápasy nesleduji, ale myslím si, že ‚naše' skupina je našlapaná a nezřídka v zápasech nastupují i borci s aktuálními či nedávnými zkušenostmi z okresního přeboru či I. B třídy. Takže úroveň předváděné kopané považuji za více než dobrou," pronesl Moravec. Zároveň vzkázal, že stejně jako seriálový předseda Václav Orel, jehož ztvárnil herec Luděk Sobota, lajnuje hřiště. „Ale gumáky při této činnosti nepoužívám!" zdůraznil Moravec. S nadsázkou přál mužstvu, ať za se v Mramoticích za dalších padesát let setkají. „V tom je ukryto i mé přání, aby i za pět desetiletí pořád měla značka FC Mramotice své místo na mapě fotbalového okresu Znojmo," uzavřel patriot.