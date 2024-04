Oleksovičtí fotbalisté měli Hostimi co oplácet. Loni v září z jejího hřiště odjeli s prohrou 2:6. A Hostimští, kteří drží v tabulce šesté místo, přijeli domácí, jež jsou v soutěžním žebříčku na dvanácté příčce ze čtrnácti rozdrtit i nyní. To se jim ale nepovedlo.

"Prvních deset minut bylo jejich, ale potom to bylo lepší pro nás. Ve druhé půlce zase tlačili, ale vychytal jsem nějaké jejich šance a udrželi jsme to," hodnotil Koukal.

Oleksovický strážce kasy poslal domácí do vedení v osmadvacáté minutě proměněnou penaltou. "Já chodím normálně kopat penalty. Naštěstí jich moc letos nemáme. Letos jsem kopal dvě a obě jsem dal. Takže to je stoprocentní úspěch," dodal gólman.

Rozhodující branku pak soupeři poslal v devětatřicáté minutě. "Dával jsem dlouhý balon za obranu z našeho velkého vápna. Prošlo to přes celou obranu až ke gólmanovi, který vybíhal, kdy ho náš útočník napadal. Gólmanovi se to podrželo pod nohama a náš útočník to jenom kontroloval do brány a nechal mi dát druhý gól," popsal Koukal.

Spoluhráčům koupil za svůj výkon pár piv. "A jestli se mi to stalo už někdy v kariéře? Nevím. Ale bylo to potřeba, protože naši útočníci jsou neschopni dávat góly," pronesl se vtipem na rtu oleksovický gólman.

Podle něj se výkon hráčů Dynama na jaře zvedl. "Akorát nejsme schopni občas proměňovat šance. Určitě máme v plánu hrát alespoň půlku tabulky a už se nebát o sestup do čtvrté třídy," uzavřel Koukal.

Šanci pokračovat ve sbírání bodů mají oleksovičtí fotbalisté už v neděli, kdy od půl páté odpoledne hostí na domácím hřišti B-tým Prosiměřic.

