Útočník přímětického „béčka“ Radek Pavlík měl třetí zářijovou neděli střeleckou chuť. Mančaftu ze znojemské čtvrti pomohl k výhře 8:2 na pažitu Dyjákovic. Soupeři během osmého kola skupiny A III. okresní třídy vsítil čtyři branky.

Podle trenéra přímětického A-týmu Iva Balona mohlo Pavlíkovo konto být ještě vyšší. „Minimálně dva góly mu rozhodčí neuznali,“ krčil rameny Balon. Sám Pavlík přiznal, že první sudí neuznal údajně kvůli faulování gólmana. „Stál jsem otočený zády k bráně a trochu jsem po něm šáhl rukou. Proč neuznali druhý, to už si moc nepamatuji,“ objasnil Pavlík.

Motivací šestadvacetiletého borce bylo předvést svůj um a zabojovat o místo právě v přímětickém „áčku“. „Potřeboval jsem se trochu rozstřílet. Byl bych raději, kdybych nehrál za rezervní mužstvo, ale za A-tým, tak bylo potřeba dát nějaké góly,“ dodal skromně střelec.

Dyjákovickou svatyni prostřelil během prvního poločasu třikrát, po změně stran přidal ještě jednu branku navíc. K hokejovému vítězství 8:2 však vedla společná cesta celé skvadry. „Díky klukům bylo jednodušší dát čtyři góly. Sám bych si na ně asi nenahrál,“ líčil s úsměvem Pavlík.

Tolik branek neprostrčil soupeři za záda dlouhou dobu. „Nejvíce gólů jsem dával, když jsem byl o dost mladší. Určitě je to po dlouhé době větší úspěch. Hattrick jsem měl naposledy v sedmi letech, když jsem byl hodně malý. To se góly střílely jinak,“ vzpomněl přímětický fotbalista.

Rád by svůj výkon do konce podzimní části ještě zopakoval. „Ve třetí třídě se najde dost celků, proti nimž, když bude příležitost, by se to dalo udělat znovu. Ale nebude to levné. Zápas s Dyjákovicemi mě stál dobrou láhev do pokladny,“ uzavřel Pavlík.