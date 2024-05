Oba týmy před sobotním duelem dělily jen tři body, bylo tak jasné, že vzájemný souboj výrazně napoví o postupových ambicích obou celků. A tak se také stalo. „Nechci říkat, že to byl zápas blbec, ale nakonec všechny okolnosti, které se odehrály, byly proti nám. Utkání, na které jsme se dobře připravovali a těšili se na něj, bylo za půl hodiny rozhodnuté,“ kroutil hlavou práčský trenér Petr Tkadlec.

Jeho svěřence ve šlágru pohřbilo už úvodních 34 minut. Domácí se díky trefě Kamila Chalaně dostali v sedmnácté minutě do vedení, jen o pár desítek vteřin později vedli po gólu Martina Jandy už 2:0.

Těsně po půlhodině hry pak viděl druhou žlutou kartu Martin Tkadlec a bylo vymalováno. Rakšice se díky zásahům Vojtěcha Řezáče a Petra Machotky prosadily do půle ještě dvakrát. „Byla to taková nešťastná patnáctiminutovka. Dostali jsme trochu smolný gól z dálky, z brejku soupeř ihned zvýšil na 2:0 a zakončila to přísná červená karta. Prakticky bylo po zápase, za půl hodiny jsme byli v Rakšicích vyřízení,“ rekapituloval Petr Tkadlec.

Domácí si naopak utkání naprosto užívali. Po změně stran se ještě trefili Machotka a David Chvátal a Rakšice mohly slavit vysokou výhru. „Byli jsme nahecovaní a dobře nachystaní na soupeře. Nastoupili jsme na něj a opět se potvrdilo, že proti silnějším týmům hrajeme lepší fotbal. Utkání mělo jednoznačný průběh, červenou kartou se vše úplně zlomilo. Myslím si ale, že bychom určitě vyhráli i proti jedenácti,“ podotkl Fojtík.

Čtyři kola před koncem se tak jeho svěřenci dostali do velmi výhodné pozice. Na čele totiž mají šestibodový náskok na trojici pronásledovatelů. „Udělali jsme velký krok k postupu, když nyní máme náskok šesti bodů. Musíme ale ještě zvládnout další zápasy, aby to bylo hotové. Pomalu se na nás dotahuje rezerva Moravského Krumlova, která s námi má lepší vzájemnou bilanci, je třeba udělat sedm bodů, aby bylo hotovo,“ předeslal rakšický lodivod.

Naopak pro Práče jde o tvrdou ránu. Do utkání šly nabuzené po nedávném ovládnutí okresního poháru, tentokrát však ukázaly svou horší stránku. „Už dříve jsme na jaře zjistili, že jsme takový tým dvou tváří. Jsme schopní předvést dobrý fotbal, pak ale přijedeme k důležitému zápasu na hřiště lídra a neukážeme prakticky nic. Podobnou blamáž jsme předvedli už v utkání s rezervou Dobšic, se kterou jsme také prohráli 0:6,“ připomněl Tkadlec.

Práče se po prohře propadly ze druhé na čtvrtou příčku, postupový sen se pro ně nejspíš definitivně rozplynul. „Jako asi každý klub chceme vždy zvítězit a momentálně se u nás sešla parta skvělých fotbalistů, takže jsme cítili, že můžeme udělat nějaký výsledek. O postupu jsme se ale nikdy nebavili. Ještě nedávno jsme v Práčích bojovali na opačné straně tabulky, nyní si užíváme dvě sezony, kdy hrajeme o přední příčky,“ nastínil práčský stratég.

V příštím kole se Práče představí doma proti Únanovu, Rakšice budou hájit šestibodový náskok na hřišti osmého Šanova. „Musíme se dívat na to, co nás čeká. Máme před sebou ještě těžká utkání, je třeba jít zápas od zápasu,“ doplnil Fojtík.