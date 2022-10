Tasovice oslabené o zraněné hráče zdolaly nováčka divize ze Speřic

Pavelkovi pomohly čtyři góly za záda dyjského gólmana Ivana v sedmém hraném kole Chrenovského k páté příčce mezi nejlepšími střelci soutěže. Šestatřicetiletý Hevlíňan v zelenožlutém dresu přišel k chuti nejdříve ve čtyřiadvacáté minutě. Na 2:0 pro hosty zvýšil pak o šest minut později. Do konce poločasu přenechal střeleckou štafetu svým kolegům Stanislavu Hološkovi a Liboru Nekudovi, kteří do šaten přidali na 4:0.

Dyje pak s Hevlínem ve druhé části klání víceméně dohrávala. Pavelku však sedm minut před koncem přepadl hlad. Svůj brankový apetit tak během chvíle doplnil na konečných 6:0 pro hosty.

Znojmo remizovalo počtvrté. Zápas s Kvítkovicemi okořenila červená pro kouče

Co stojí za jeho útočnickými schopnostmi? "Nevím. Chtělo by to asi dělat zábavy každý týden," pokrčil kanonýr rameny na sociální síti TJ. Pravda, den před duelem v Dyji probíhaly v Hevlíně Babské hody.