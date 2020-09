Před dvěma desetiletími napadlo Skaličana Karla Hradeckého zkusit sestavit fotbalové mužstvo. Podařilo se a jeho odkaz žije do dnešních dnů. Družstvo Tělovýchovné jednoty Sokol Skalice, jež nastupuje v III. třídě, vzdalo o uplynulém víkendu svému zakladateli čest. Ten se bohužel kulatého výročí nedožil.

Jak přiblížila za představitele skalických fotbalistů Simona Březinová, nabitý program přilákal spousty návštěvníků. „Děti z místního hasičského spolku doplněné o další přítomné ratolesti sehrály na místním víceúčelovém hřišti fotbalový zápas, po němž proběhlo slavnostní otevření nově vybudovaných kabin,“ řekla Březinová.

Zdroj: Simona Březinová

Dále představitelé skalického fotbalu dekorovali významné osobnosti spojené s tamějším fotbalem, in memoriam pak zakladateli oddílu Karlu Hradeckému. „Dále byli oceněni Z řad funkcionářů byli ocenění Karel Hradecký in memoriam, Josef Klim, Miroslav Knap, Ota Štraus a Marcel Březina. Z řad hráčů byli oceněni Jan Jonák, Radim Křepela, Vojtěch Šabata, Michal Křepela, Jan Hlávka, Karel Tapšík in memoriam, Dalibor Vorbis, Pavel Schmalzbauer, Roman Žitka, Tomáš Svoboda, Martin Schmalzbauer, Zdeněk Svoboda ml., Roman Gotlieb, Lukáš Venhuda, Radek Sysel, Lukáš Bartuněk, Michal Kölbl, Milan Kratochvíl, Martin Kölbl, Zdeněk Svoboda st. Lukáš Klim a Martin Vyžrálek,“ vyjmenoval předseda OS České unie sportu Znojmo Zdeněk Kolesa.

Sobotní odpoledne pak skaličtí borci zakončili exhibičním zápasem mezi současným týmem a bývalými hráči. Oba celky odešly do šaten po devadesáti minutách za remízy 4:4.