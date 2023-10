Slupský fotbalista Tejkal sbírá letos prvenství

Pokud by Vlastislav Tejkal, fotbalista SFK Slup, měl od vedení klubu dostat hned teď pomyslnné vysvědčení, byly by na něm samé jedničky. Prvotřídní výkon podala dvaatřicetiletá osobnost Deníku v rámci devátého kola IV. třídy skupiny C, kdy vsítila protivníkovi čtyři branky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte