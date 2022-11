Derby mezi Znojmem a Blanskem rozhodly neproměněné šance 1. SC

„Ale devět za jeden? Od pátého gólu jsem si říkal, že už je nechci dávat. Pořád jsem na ně nahrával a ony pořád přibývaly a přibývaly. Nikdy jsem nic podobného nezažil,“ vypráví zaraženě Sýkora.

Po osudovém klání s ním nikdo ze soupeřů moc nemluvil. A začali si ho dobírat spoluhráči i lidé z Hrušovan. „Říkají mi teď Troy Hattrick,“ objasňuje kanonýr. Jestli má přezdívka něco společného s postavou fešáka, herce Troye McClure, z animovaného seriálu Simpsonovi, Sýkora neprozradil.

OBRAZEM: Dobšice zakončily podzim remízou se Soběšicemi v deseti lidech

Ovšem jasně zdůraznil, že do kasy za svůj výkon nic dávat nemusí. „Po minulé sezoně jsem si vydupal, když jsem dal těch třikrát pět gólů, že už hatrricky platit nechci, takže v tomto směru mě to minulo,“ doplňuje fotbalista.

Paradoxně kvůli pracovní vytíženosti absentoval po celý podzim na trénincích. Devět branek proto nechápal. Jeho další vášní jsou pak čtyřkolky, s nimiž jednou za rok závodí na hrušovanském závodu Supermoto. Času tak moc nemá. „Prostě se to jednou za sezonu sejde. Život je náhoda. Fotbal miluji odmalička, čtyřkolky jsou mě zpestřením nabytého kalendáře. Ale všude dělá atmosféru kolektiv,“ říká Sýkora.

Čerstvý otec Klempa z Mramotic oslavil narození syna čtyřmi góly

Jestli překoná na jaře svůj gólový rekord, zatím předjímat nechce. Přál by si však postup hrušovanského mančaftu do okresního přeboru. „Neděláme to pro góly, abychom se překonávali. V Cukrovaru si vychováváme novou generaci fotbalistů a pro ně chceme vykopat zdejší fotbal výše,“ uzavírá kanonýr.