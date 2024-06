Snové období Hrušovan. Sto let oslavily postupem, v sobotu vyzvou Sigi Team

Lépe si to snad ani nemohli načasovat. Fotbalisté Hrušovan nad Jevišovkou mají za sebou parádní sezonu ve III. třídě, kterou zakončili postupem do okresního přeboru. A v sobotu ročník, ve kterém jen jedinkrát ztratili body, hodlají pořádně oslavit. Celek ze Znojemska totiž letos slaví sté výročí založení klubu a společnost mu bude dělat slavný Sigi Team. Do Hrušovan tak zamíří fotbalové ikony minulých let. „Sešlo se to výborně, těšíme se,“ říká vedoucí mužstva David Juran.

Fotbalisté Hrušovan nad Jevišovkou mají za sebou parádní sezonu, ve které si dokráčeli pro postup do okresního přeboru. | Foto: TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou

Osobnost Deníku Bronzová medaile byla pro znojemskou korfbalistku Pavlíčkovou nejlepším dárkem Korfbalistka Jitka Pavlíčková ve svých devatenácti letech toho stihla už hodně v rámci… Přečíst článek > Před začátkem ročníku by podobný vývoj sezony ve Hrušovanech nad Jevišovkou označili jako snový. O postupu se v klubu mluvilo, nakonec si jej celek ze Znojemska opravdu nadělil jako dárek ke kulatému výročí. „Před rokem jsme se bavili s trenérem, že je postup takový náš cíl, shodli jsme se, že by v této speciální sezoně bylo pěkné vrátit se do okresního přeboru. A podařilo se to,“ usmívá se Juran. Nakonec si celek z města, které se nachází těsně u hranic s Rakouskem, dokráčel pro postup ve velkém stylu. Ve dvaadvaceti utkáních zvítězil jedenadvacetkrát, dokonce i atakoval hranici sta vstřelených gólů. „Byla to skvělá sezona. Při pohledu na tabulku to vypadá docela suverénně, nebylo to ale tak úplně jednoduché. Některé zápasy byly pořádně složité,“ upozorňuje vedoucí mužstva. Postupovou radost už si sice Hrušovany užily, jednu velkou slávu ale ještě chystají. Na sobotu připravují speciální den, ve kterém si připomenou stoleté výročí založení klubu a program bude bohatý. Začíná se už v devět hodin dopoledne utkáními přípravek, hlavní taháky přijdou odpoledne. Nejprve hlavní mužstvo vyzve Sigi Team, v jehož kádru dorazí fotbalové ikony, následně se střetne stará garda Hrušovan s týmem Hrušovany Rudá hvězda. „Oslavy už proběhly po postupu i po posledním utkání, nyní už to bude vlastně třetí várka. Dorazí i bývalí hráči, na celý den se těšíme,“ předesílá Juran. Volné přestupové období přineslo třaskavé změny. Kdo kam přestoupil? Následně už se Hrušovany nad Jevišovkou začnou chystat na nováčkovskou sezonu v nejvyšší okresní soutěži. První posily už má klub dořešené. „Už jsme domluvení, že z Novosedel k nám přijdou někteří dorostenci, takže to bude další zkvalitnění a omlazení mančaftu. Doufám, že se i v okresním přeboru umístíme na předních příčkách, zase ale musíme jít zápas od zápasu,“ připomíná funkcionář. Právě spolupráce s Novosedly Hrušovanům výrazně pomohla už v postupové sezoně. „Přišlo odtud několik dorostenců, mančaft se hodně omladil a noví hráči přinesli kvalitu. Opravdu se nám podařilo posílit,“ rekapituluje Juran. Tasovice slavily záchranu na benzinkách. Obří úleva, podotkl kouč. Kdo odchází? Malinkatou kaňkou je tak jen jediná prohra, která Hrušovanům nad Jevišovkou zkazila perfektní sezonu. Přišla však už na konci září, kdy nad jejich síly byly Olbramovice. „Nějak nás to ale nemrzí. Jak říkal jeden náš fanoušek, zvládli jsme všechny zápasy kromě jednoho, kdy nás porazil rozhodčí. Ve 27. minutě nám vyhodil hráče, pak už to bylo složité,“ dodává.

