Ve funkci předsedy Okresního fotbalového jste strávil už jedno funkční období. Podařilo se vám v průběhu uplynulých čtyř let naplnit cíle, které jste si předsevzal?

Chtěli jsme především zatraktivnit soutěže napříč všemi oddíly znojemského okresu a zajistit jim tak maximální možný servis. V současné době jsou všechny z nich, od poslední přípravky až po dospělé, zastřešeny partnery, kteří tyto soutěže zatraktivňují a oddílům pomáhají jak finančně, tak materiálně. Troufám si říct, že na jižní Moravě máme jeden z nejlepších marketingů, a to i díky elektronizaci fotbalu. Naplnili jsme všechny cíle, které jsme si stanovili, a v tomto tempu chceme pokračovat.

S jakými ambicemi tedy jdete do těch následujících čtyř let?

Sportu chceme hlavně vrátit punc, o který kvůli kovidové pandemii přišel, a vrátit se tam, kde jsme před rokem skončili. Mám obavu, že kvůli půlročnímu výpadku dojde k úbytku mládežnických družstev, proto bude třeba tento segment zatraktivnit a vnést do něj určité inovace. Snažíme se spustit nové projekty, které by nejmenší přivedly nejen k fotbalu, ale obecně k jakémukoliv sportu. Pohybové návyky a budování imunity jsou v současné době důležitým prvkem.

Změnily se s příchodem koronaviru povinnosti předsedy OFS?

Nejvíce práce nastává ve chvíli, kdy se nehraje fotbal. Musíme připravovat všechny projekty, soutěže, být vždy dva kroky dopředu a očekávat neočekávané. Když se vláda rozhodne, že další den otevře sportoviště, musíme být připraveni. Na konci tunelu vidíme malinké světýlko, ale stejně musíme mít pro případ nouze nachystaných dvacet projektů. Nezbývá, než do poslední chvíle doufat.

Jak vnímáte současnou situaci, souhlasíte s pozastavením nižších fotbalových soutěží?

Pozastavení všech soutěží, nejen těch fotbalových, považuji za špatné rozhodnutí. Rozumím tomu, že v tělocvičnách a posilovnách je to složitější, ale omezení sportování venku, v přírodě dle mého názoru nedává smysl.

Co bude nutné udělat pro to, aby se chod fotbalových soutěží vrátil do starých kolejí?

Po obnovení soutěží bude potřeba oddíly restartovat a posunout je za pomocí elektronizace a online využití dál, abychom jim návrat ulehčili. Shánět budeme peněžní a dotační podporu, abychom tato sportoviště podpořili a ona se stala nejen sportovním, ale také kulturním centrem obcí. Ve všech kategoriích ale bojujeme s úbytkem lidí. Tahouni a funkcionáři, kteří se o všechno starají ve volném čase, stárnou, a mladší generace nemají o tyto věci zájem. S úbytkem lidí půjde návrat o něco hůř.

V letošní sezoně jste také obnovili okresní pohár, který se ale nepodařilo dohrát. Jak to s pohárem vidíte do budoucna?

Jsem fotbalový snílek a všechno se snažím vidět pozitivně, proto stále doufám, že ten letošní pohár dohrajeme. Za přispění sportovně-technické komise jsme ho nastartovali opravdu dobře a spoustu partnerů nás podporuje v jeho dokončení i nadále. Pevně věřím, že s návratem dětí do škol vyběhneme na hřiště i my, a pohár dohrajeme.

Ve výkonném výboru došlo k jediné změně, když Milan Samek nahradil Antonína Staška. Jste s jeho obsazením spokojen?

Výkonný výbor byl doplněn vhodně, v osobě Milana Samka vidím veliký přínos především v oblasti mládeže. V minulých letech jsme si vyzkoušeli, že výbor funguje jako jeden muž, nejsou tam žádné třecí plochy a všichni se snažím myslet profotbalově. Nepolitikaříme, na nic si nehrajeme a děláme vše pro fotbal. To je podle mě správná cesta.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ