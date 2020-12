Fotbalisté dyjákovického Ajaxu patří ve skupině A okresní III. třídy na Znojemsku k zavedeným mančaftům. Letos na podzim, který předčasně ukončila vládní opatření, drží v žebříčku soutěže třetí příčku. Zásluhu na tom má i Tomáš Hříbek, nejlepší střelec soutěže.

Hráč jihomoravského Ajaxu vsítil během desíti utkání dvanáct branek. Míče mu mezi tři tyče soupeřů rozhodně neskákaly sami od sebe. „Je to zásluha celého týmu, bez spoluhráčů by to nešlo. Vše dělám pro mančaft,“ říká Hříbek.

Rád vzpomíná na první utkání sezony 2020/2021. Dyjákovičtí tehdy v srpnu nastoupili proti mančaftu Slupi, kterou porazili 12:0. Tomáš Hříbek tehdy vstřelil hattrick. „Po jarní pauze zaviněné koronavirem jsme byli motivovaní a do zápasu šli s chutí a cílem vyhrát. Že to bude s takovým skóre, asi nikdo nepočítal. Hattrick byl už jen bonus,“ skromně dodává třiatřicetiletý fotbalista.

Dres tuzemského Ajaxu obléká i jeho bratr Roman. Ten v tabulce střelců III. třídy skupiny A drží bronz a na Tomáše Hříbka se dotahuje s devíti danými góly. Rivalita mezi nimi ale nepanuje. „Za Ajax jsme hráli dohromady odmalička, on si však ve svých dvanácti letech odskočil na dvacet let do vyšších soutěží. Mám se od něj rozhodně co učit,“ dodává s úsměvem kanonýr.

Jeho sourozenec totiž nastupoval v první a ve druhé lize za skvadru 1. SC Znojmo. „Až tuto sezonu se z nás stali opět spoluhráči,“ přibližuje Tomáš Hříbek.

Stejně jako před pár měsíci mrzí nejen jeho dřívější ukončení podzimu. „Fotbal je můj koníček, žije jím celá rodina. Taky všichni naši fanoušci jsou zklamaní. Byli jsme dobře rozjetí, zrušení sezony nám překazilo plány získat víc bodů a vstřelit další branky,“ spílal Hříbek. V současnosti moc času na trénink nenachází, jelikož má spoustu pracovních povinností. „Na jarní část se ale určitě dobře připravíme a soupeřům nedáme nic zadarmo,“ uzavřel hráč Dyjákovic.