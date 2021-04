Devětačtyřicetiletý Milan Samek spojil svou fotbalovou kariéru s oddílem FK Znojmo. Doposud aktivní hráč, který v této sezoně nastoupil k pěti zápasům v dresu „céčka“ FK hrajícího skupinu A IV. třídy, má u FK na starosti vedení sportovního úseku. V březnu jej kolegium delegátů zvolilo jako jediného nového člena výboru OFS Znojmo. Zde dostal na starost práci s mládeží.

„V první řadě je potřeba se zaměřit na to, aby se k fotbalu vrátilo co nejvíce dětí. Od toho se budou odvíjet další kroky,“ říká v rozhovoru pro Znojemský deník.

Byl jste zvolen jako jediný nový zástupce OFS Znojmo do jeho výboru. Překvapilo vás to?

Spíše než překvapilo, mě potěšilo, kolik klubu mou osobu podpořilo. A to, že to byla jedinou změnou svědčí dobré práci výkonného výboru. Ten pracuje ve svém složení dobře a kluby jsou s jeho výkony spokojeni.

Na starosti jste dostal úsek mládeže. Na co se zaměříte v rámci OFS Znojmo?

V první řadě je potřeba se zaměřit na to, aby se k fotbalu vrátilo co nejvíce dětí. Od toho se budou odvíjet další kroky. Dále pak chceme poskytovat potřebný servis mládežnickým klubům, aby mohly přilákat k fotbalu ještě více dětí. S kolegy z komise mládeže bych se měl podílet na přípravách soutěží.

Děti jsou velice dlouho dobu bez pohybu. Máte nějaké ohlasy z terénu, jak jsou na tom mládežnické součásti klubů?

Je opravdu velmi smutné, že jsou děti tak dlouho bez pohybu, a to nejen ve fotbale, ale i ve školách. Bude to chtít hodně práce a trpělivosti než se to podaří přivést zase k normálu. Vím, že některé kluby už začínají pomalu trénovat a doufám, že postupně se budou přidávat další.

Sledoval jste práci svého předchůdce? Budete na ni navazovat?

Práci jsem sledoval spíše zvenčí a určitě bylo vidět, že dělají dobrou práci. Navazovat bude asi těžké, hlavně z přičinění dlouhé covidové pauzy. Procházíme svízelnou dobou a vůbec neumím odhadnout, kam se to všechno bude ubírat. Začínáme prakticky od začátku.

Ve Znojmě má proběhnout jeden z finálových turnajů Ondrášovka Cupu. Na povrch vypluly nějaké problémy ohledně turnaje. Firma se zřekla partnerství. Proběhne vůbec ve Znojmě tento turnaj?

Jeden z finálových turnajů měl proběhnout příští týden ve Znojmě, ale myslím, že vzhledem k momentální situaci, která je, tak turnaj nebude. Co se týká partnerství Ondrášovky, tak tu věc jsem vnímal jen prostřednictvím článku v novinách, kde došlo k zneužití dotace pro mládež, což si myslím, že je špatně, ale podrobnější informace jako takové nemám.

Co vás na mládeži a práci s ní baví?

V našem klubu FK Znojmo jsem měl možnost trénovat všechny kategorie od mini přípravek až po dorost. Každá vyžaduje svá specifika. Nejvíce mě těší a baví, když vidíte, jak se vám hráč pod rukama mění a roste. Pokud to děláte s nadšením a srdcem, tak přijde zpětná vazba v podobě šťastných hráčů/dětí, kteří mají radost ze hry a těší na tréninky, zápasy, spoluhráče tak to je to co mě baví a naplňuje.