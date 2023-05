Není nad to pobavit fotbalové fanoušky ještě dříve, než se kopne do balónu. Podkrkonošským rivalům z Královédvorska se to povedlo. Fotbalisté Jiskry Kocbeře a Sokola Bílá Třemešná spolu v sobotu odehrají velký šlágr Okresního přeboru mužů na Trutnovsku a když se hráči obou týmů před týdnem po svých vítězných zápasech sešli v jedné z královédvorských hospod, v dobrém rozpoložení je napadlo pozvat diváky na vzájemný zápas video upoutávkou.

Aby nebyla ledajaká, spojily oba tábory hlavy dohromady a vymyslely scénář, který má pobavit jak je samotné, tak především příznivce obou oddílů, které spolu bojují na čele tabulky a před sobotním utkáním mají v tabulce shodný počet 49 bodů.

Vše odstartovalo na útulném stadionku v Bílé Třemešné, kde právě ve čtvrtek vrcholil předzápasový trénink. „Chlapi, kam jedete kopat?“ zeptá se jeden ze štamgastů místní Hospůdky na Dubině. Režie si pro jeho roli vybrala obránce týmu Petra Kisse, jenž si z pondělního duelu v Hostinném odnesl těžké zranění, které mu minimálně na měsíc návrat na hřiště nedovolí.

Odpověď hráčů zní: „Do Kocbeře“ a útočník David Kubelka pokračuje slovy: „Tímto bychom vás chtěli pozvat v sobotu na derby do Kocbeře od 14.00, my tam budeme – kopat,“ pozve fanoušky Sokola s krumpáčem v ruce po boku s kapitánem mužstva Janem Hažerem a benjamínkem Pavlem Krausem.

Areál TJ Jiskra KocbeřeZdroj: archiv DeníkuVe stejnou dobu už samozřejmě trénují i v deset kilometrů vzdálených Kocbeřích. „Tak, tak, z jedný, pojď, dej si balon,“ nabádá ve videu hráče manažer tamní Jiskry Roman Albín, když si všimne opodál mizejícího podivného chlapíka s pytlem na zádech.

„Hej ty, to jsou naše brambory, kam to neseš?“ okřikne jej. „No kam, do Hajnice to nesu,“ následuje odpověď do vaťáku zahaleného muže. „Do Hajnice jo? Tak to tady rovnou polož,“ reaguje Albín s vědomím, že právě fotbalisté z nedaleké Hajnice momentálně vedou tabulku okresního přeboru a především Kocbeřští mají o prodlouženém víkendu s pondělní dohrávkou proti Hostinnému velkou šanci lídra soutěže přeskočit.

„A vůbec, co děláš v sobotu, nechceš si jít za nás kopnout za kilo?“ přidává se s výzvou trenér Jiří Štěpař. „Za kilo, nóó, asi jo, od kolika hrajete a s kým?“ přichází kladná odpověď osoby, kterou není nikdo jiný než hlavní hvězda týmu, kanonýr Martin Kilevník (45) přezdívaný Kilo. jenž před lety působil také v ČFL a divizi.

Zdroj: Tomáš Otradovský, Vojtěch Hulík

Pak už následuje pozvání dalších opor mužstva na samotný zápas. „Zveme vás v sobotu od 14 hodin na derby proti Bílé Třemešné, přijďte nás podpořit,“ svorně vzkazují svým fanouškům Pavel Matějka, Pavel Ficner a Pavel Borský.

Sobotní očekávaný duel tak rozhodně slibuje velmi pěknou návštěvu, teď je jen na jeho aktérech, aby se v novotou zářícím areálu Jiskry Kocbeře podával také kvalitní fotbal. Pozvánka na utkání se hráčům obou mužstev rozhodně povedla.