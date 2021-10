V neděli se Slavoj Olympia představí na hřišti Havířova. Proti sobě se postaví dva fotbalisté, kteří kopali spolu na Letné. Havířovu totiž šéfuje Miroslav Matušovič. Jako hrající trenér ještě občas naskočí do zápasu. „Na Matyho se těším. Dobře se známe. Spolu jsme kopali ve Spartě. Navíc se potkáváme v jednom týmu ještě na exhibičních a charitativních zápasech,“ přiblížil Ondřej Kušnír a dodal: „Pevně věřím, že v Havířově něco uhrajeme.“

Bruntál patří v soutěži ke klubům, na které chodí diváci. Na zápas s Novým Jičínem jich dorazilo 320. „Jsme za to moc rádi. Fanoušci v Bruntále chodí, navíc fandí celé utkání. Už teď se těšíme na na derby s Rýmařovem. Mohlo by být plno,“ přeje si bývalá opora Liberce a pražské Sparty.

Bruntálu zatím patří v divizní tabulce jedenáctá příčka. „Našim prvotním cílem je záchrana v soutěži. Odehráli jsme některé dobré zápasy, ale bodů mohlo být i více. Měli jsme například lépe zvládnout zápas v Dětmarovicích, kde jsme prohráli,“ zvedl prst Ondřej Kušnír. Přitom Dětmarovice následně nenastoupily do zápasu v Rýmařově. „Už proti nám měly Dětmarovice snad jen dva hráče na střídání,“ pronesl zkušený fotbalista.

Už čtyřikrát se v letos v divizi trefil bývalý ligista Ondřej Kušnír. Byť někdejší opora pražské Sparty hraje stopera, tak je nejlepším střelcem Bruntálu. „Za kanonýra se vůbec nepovažuji. Nejsem člověk, který by se honil za statistikami,“ řekl.

