Mohl za to otevřený dopis místního rozhodčího Jiřího Jägera a jeho výzva k podpoře (čtěte zde) , ve kterém poukazoval na údajnou nespravedlnost, prospěchářství a zametání pod koberec na Okresním fotbalovém svazu (OFS) ve Zlíně. Ty se měly udát v případě řešení jeho nedávného napadení, inzultace fanouškem po utkání okresního přeboru Jasenná – Štípa (2:2).

„Takovou reakci nikdo nečekal. Zásadní je, že vyšetřování celého incidentu stále probíhá, rozhodně není u konce. U nás se nic pod koberec nezametalo a nic ani zametat nebude!“ komentoval nečekanou situaci ve svém „rajónu“ předseda OFS Zlín Pavel Brímus.

Otevřený dopis z pera inzultovaného sudího Jägera se začal objevovat v emailových stránkách kolegů a zástupců fotbalového svazu, klubů na konci týdne, kdy disciplinární komise (DK) vynesla tresty nad vyloučenými v inkriminovaném zápase v Jasenné. Po nich byl právě hlavní rozhodčí tohoto zápasu nespokojen především s nepotrestáním klubů a hlavně hlavního agresora.

„Naše komise řeší a případně udílí tresty jen na základě podaných podnětů. V případě potrestaných hráčů jsme vycházeli ze zápisu o utkání a svědectví pozvaných zástupců. Co se týče dění po zápase, to nyní musí prošetřit a dodat podklady sportovně technická komise. To je běžný postup. Nyní si tedy počkáme na jejich vyjádření směrem k pořadatelské službě a následným událostem a poté vyneseme tresty dle platných řádů,“ poznamenal předseda DK OFS Zlín Bronislav Cibulka s tím, že z řešení byla vyloučena jedna z členek disciplinární komise Ivana Velevová, která je spjatá se štípskou kopanou.

Nešťastná komunikace

Zřejmě spouštěcím prvkem kritického otevřeného dopisu sudího Jägera tak byl fakt, že se v úřední zprávě OFS Zlín objevily informace jen o trestu pro vyloučené hráče zápasu. O pokračujícím šetření inzultace, povolání zástupců a aktérů napadení, zde nebyla zmínka.

„Ale to není povinnost! Úřední zpráva není jediná forma pozvání zástupců spojených s inzultací. Ve čtvrtek proběhne první fáze šetření, po které se může, ale nemusí vše vyřešit. Nejsme tlačeni časem, jde nám především o co nejspravedlivější prošetření,“ zdůraznil Dušan Krajčovič, předseda STK a sekretář OFS Zlín.

Do nezáviděníhodné situace spojené s otevřeným dopisem se dostala především komise rozhodčích, která se o aktivitě svého sudího prakticky dozvěděla právě z emailové korespondence.

„Vůbec nás, jako nadřízené, o nějakém bezpráví či krocích, jaké by měl dělat, Jiří Jäger neinformoval. Byli jsme zaskočení,“ přiznal Jaroslav Krajča, člen komise rozhodčích OFS a muž, který skládá delegace na jednotlivé zápasy. „Jeho výzva k omluvám kolegů směrem k nadcházejícímu víkendu nás pořádně zaskočila, šokovala. Během víkendu jsme museli situaci složitě s rozhodčími komunikovat, vysvětlovat a třebaže nám do neděle přišlo několik omluvenek, nakonec se vše vyřešilo a náš úsek opět zajistí bezproblémové soudcování všech naplánovaných zápasů,“ uklidnil fotbalovou veřejnost Krajča.

Při zkoumání zápisu o utkání z inkriminovaného zápasu v Jasenné přitom komise rozhodčích již zjistila i ze strany hlavního sudího Jägera technické nedostatky. „Ani on podle všeho nevyjde bez trestu, chyboval. Stejně jako může být popotahován za formu, jakou formu protestu zvolil,“ upozornil Krajča.

V jednom ale kolegovi Jägerovi dal zapravdu. A věří ve zlepšení. „Dlouhodobě napříč soutěžemi vynáší disciplinární komise nízké tresty pro agresory, kteří napadají rozhodčí. S tím i my, komise rozhodčích, chceme něco udělat. Je totiž třeba chránit nejen hráče, ale i rozhodčí!“ zdůraznil Jaroslav Krajča.

Co se stalo v Jasenné?

Domácí fotbalisté Jasenné vyrovnali v rámci 6. kola okresního přeboru Zlín na 2:2 v samém závěru, kdy vyhrocený konec utkání přinesl i tři červené karty. Na konci zápasu si fanoušci hostů ze Štípy počíhali na hlavního sudího, přes domácí diváky a pořadatele se ho snažili napadnout. Sudí nakonec odjel domů s policejní ochranou.