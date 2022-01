„Poslední srpnový víkend slavíme výročí založení klubu, kde oceňujeme nejlepší hráče za uplynulou sezonu. Nominují to trenéři jednotlivých kategorií,“ vysvětluje prezident Spartaku Vladimír Králíček.

Na konci loňských prázdnin tak byli oceněni nejlepší hráči v kategorii fotbalové školky, přípravky U9 i U11, žáků U13 i U15, dorostu U17 i U19 i v mužském A a B týmu. V hlavní kategorii si cenu odnesl teprve dvacetiletý Karel Češka, který v silné konkurenci překonal i bývalého prvoligového útočníka Miroslava Slepičku. „Podle trenérů měl lepší parametry. Těžko říct, co rozhodlo,“ říká s úsměvem Králíček.

Nejedná se ale o jediné ocenění, které v příbramském Spartaku rozdávají. „Na valné hromadě, která bývá na konci ledna, nebo v únoru, pak hledáme nejlepšího hráče napříč všemi týmy. Každý trenér určí pořadí od prvního do třetího místa napříč všemi kategoriemi. Body se pak sečtou a z nich vzejde celkový vítěz,“ popisuje Králíček.

Jako jasný adept na vítězství za uplynulý rok se jeví bezesporu bývalý prvoligový útočník Miroslav Slepička. Ten sice na podzim naskočil jen do devíti zápasů, nastřílel v nich ale neuvěřitelných 21 branek! I díky němu je Příbram v 1. A třídě po polovině sezony první.

Kdo by si ale myslel, že Slepička má vyhráno, ten by byl na omylu. „Není to jen o gólech!“ zdůrazňuje prezident klubu. „Každý trenér se rozhoduje podle svých vlastních kritérií. Všechny hlasy navíc mají stejnou váhu. Je jedno, jestli jsou od trenéra A týmu nebo mládeže,“ doplňuje.

Vítěz tradičního hlasování získá od klubu putovní pohár i drobnou pozornost jako například láhev něčeho dobrého nebo knížku. O tom, že by o nejlepším fotbalistovi rozhodovali sami hráči, prý ve Spartaku ještě neuvažovali. A že by samotná anketa vyvolávala mezi hráči rivalitu a zlou krev?

„Žádné kontroverze okolo toho nevznikají. Všichni to berou tak, jak to je. Berou to jako slavnostní událost a výsledky akceptují,“ zakončuje Králíček.

