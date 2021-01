Šestnáctý celek FORTUNA:LIGY nemohl vzít na soustředění Jakuba Přichystala s Markem Vintrem, hned při prvním tréninku na Maltě se navíc zranil Antonín Růsek. „Jestliže na prvních dvou trénincích přijdeme o oba útočníky ze základní sestavy, samozřejmě to pro nás bude o to složitější,“ hlesl brněnský trenér Richard Dostálek.

Jak vážný je Růskův stav, ukázalo až večerní vyšetření. Český mládežnický reprezentant má zlomené zápěstí a dostal na čtyři týdny sádru.

Růsek nedokončil úvodní trénink po srážce se slovenským krajním obráncem Timotejem Záhumenským, jehož Zbrojovka testuje. „Tonda si dával kličku na dlouhou nohu, chtěl střílet a nějak ho tam dojel Timotej. Asi špatně spadnul na ruku,“ popsal inkriminovaný moment brněnský záložník Adam Fousek. „Zranění k fotbalu patří, ale je to smutná zpráva. První den na soustředění a odejde nám Tonda,“ dodal.

Zbrojováci pro Tipsport Malta Cup

Brankáří: Jiří Floder, Martin Šustr

Obránci: Pavel Dreksa, Jakub Šural, Jan Moravec, Jan Hlavica, Timotej Záhumenský, Jakub Černín

Záložníci: Peter Štepanovský, Damián Bariš, Ondřej Vaněk, Ondřej Pachlopník, David Jambor, Rudolf Reiter, Jan Sedlák, Adam Fousek, Šimon Šumbera

Útočníci: Antonín Růsek, Jan Hladík, Martin Zikl, Daniel Fila, Barnabáš Lacík

Absence: Zoran Gajić, Adrián Čermák, Lukáš Kryštůfek, Jakub Přichystal, Marek Vintr

Po jeho zranění zůstal Zbrojovce ze soupisky áčka jediný útočník – Jan Hladík. „Početně to problém samozřejmě není. Ne že bychom brečeli, že nemáme útočníka, ale budeme řešit, že v tento moment nejsou k dispozici hráči, kteří nám odtáhli minulou sezonu a byli součást sestavy i teď,“ líčil Dostálek.

Přichystal sice zasáhl ještě v Brně do úvodního sobotního tréninku, ovšem po něm se zařadil mezi marody, jimiž jsou i stoper Zoran Gajič nebo záložník Adrián Čermák. „Na umělé trávě si blbě šprajcnul nohu, má něco s kotníkem, ale nemělo by to být na delší dobu,“ uvedl brněnský kouč na adresu Přichystala, který měl v krátké době dvakrát pozitivní test na nemoc Covid-19.

Vzhledem k tomu, že Zbrojovka zahájí jarní část soutěže už 16. ledna v Mladé Boleslavi, představuje každá absence problém pro sehrávání mužstva. „Tonda i Přichy byli součást všech taktických tréninků ve druhé i v první lize. Vědí, jak se mají chovat na pozici, ať je to hrotový útočník nebo podhrotový hráč. Bohužel nám z toho vypadnou v tomto týdnu, kdy jsme měli v plánu trénovat součinnost útočných formací s krajními hráči, aby došlo k lepší spolupráci,“ litoval Dostálek.

Zbrojovka vzala z ofenzivních hráčů na soustředění talentovaného Daniela Filu i Martina Zikla, jenž se vrací z hostování v druholigovém Prostějově. „Jestli budu dobře připravený, může pro mě být výhoda, že je nás méně. Budu rád, když toho odehraju co nejvíc a co nejvíc se ukážu. Nemám co ztratit, buď mě tu budou chtít, nebo ne,“ pravil Zikl.

Zaskočit vepředu může také Fousek. „Asi tam můžu alternovat, ale jsem spíš krajní hráč než útočník. Budu hrát tam, kde to bude potřeba,“ řekl.