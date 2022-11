Převažuje zklamání za výsledek, co jsme dovezli, týmově jsme cítili, že z toho zápasu můžeme vytěžit bodový zisk. To je první emoce, kterou všichni po utkání máme. Nějak jsme to vnitřně vyhodnotili, že jsme mohli udělat víc. Mohli jsme hrát líp a třeba by to vedlo k jinému výsledku, takhle jsme zklamaní. Na druhou stranu pořád nás čekají dva zápasy do konce podzimu a uděláme vše pro to, ať nějaké body přidáme a snad to podložíme i kvalitní hrou.

Co považujete za klíčový moment utkání? Domácí šli do vedení v nastavení první půle…

Nám se první půle nepovedla, hráli jsme hodně nepřesně, vázla nám kombinace, nedostávali jsme se do tolika situací, do kolika jsme potřebovali. Že dostaneme gól v poslední vteřině první půle, nebylo příjemné, na druhou stranu jsme do druhé vstoupili dobře a hned jsme odpověděli. Cítili jsme, že získáváme utkání zase pod svoji kontrolu. Potom přišly momenty, které přišly. Po takové jejich ojedinělé akci na naší polovině jsme dostali gól.

Dal jste si vlastní branku, mohl jste něco udělat jinak?

Utkání jsme si vyhodnotili společně, podívali jsme se na něj týmově, ale asi si nechám pro nás, co jsme si řekli. Nicméně každý pro to mohl udělat víc, v té situaci nás bylo víc namočených. Nejdřív se ovšem dívám sám na sebe a je to prostě taková těžká situace. Měl jsem to na dlouhou nohu, přesto to nemuselo skončit v bráně, možná jsem to mohl hrát pravou nohou mimo bránu, nebo jsem se mohl možná lépe natočit a hrát opačnou nohou, měl bych lepší úhel, abych to dostal někam nahoru nebo k autu. Takže mohl jsem se zachovat líp, nicméně takových nás bylo víc, proto gól padl. Byl to řetězec chyb, ale taky jsem to mohl udělat líp. Nebudeme se v tom hrabat, podívali jsme se na to, něco jsme si řekli, ale nechám si u nás co. Díváme se dopředu, čeká nás extrémně těžký zápas v Plzni, na který se chystáme, a doufám, že se dostaneme do lepší formy a potvrdíme podzim, který máme.

Už v prvním poločase jste akrobaticky zasáhl do centru a míč šel těsně vedle branky. Odvracel jste míč do míst, kam jste chtěl?

Byl to těžký zákrok. Za prvé dobrý centr do nebezpečného prostoru za obránce. Věděl jsem, že je za mnou útočník, takže do centru musím sáhnout, jinak bude sám na penaltě a zeptá se Berkyho (brankář Martin Berkovec – pozn. red.), kam to chce. Rozhodl jsem se do toho sáhnout, chtěl jsem míč vychýlit z osy, což se povedlo v podstatě ideálně. Vypadalo to sice nebezpečně, ale nějaký takový záměr jsem měl. Skončilo to pro nás ještě dobře, kopali jen roh, z něhož nebylo nic. Byl to riskantní zákrok, ale reagoval jsem na situaci, ve které jsme se ocitl. Přišlo mi to jako nejlepší možné řešení, jak odehrát balon.

Po vlastním gólu následovala penaltová situace, kdy jste fauloval Lukáše Havla. Jak jste střet viděl?

Nejdřív jsme dali gól, který neplatil pro ofsajd Kuby Řezníčka, ale fantasticky se trefil. Bohužel byl fakt v ofsajdu. Hrajeme dál a zničehonic domácí kopou penaltu. Zase to nebyla situace, kdy by nás přehráli a tahal jsem za ruční brzdu. Pro mě to byla celkem nepřehledná situace, ani jsem nevěděl, že jsem někoho fauloval. Myslel jsem, že jsem jen odehrál míč, v souboji jsem couval a kluk do mě skočil trochu zezadu. Mohl jsem se lépe zorientovat v daný moment, ale nepřišlo mi, že bych někoho fauloval. Když se rozhodčí podíval, asi jsem něco udělal a přišla penalta.

V závěru už jste zvládli pouze snížit na 2:3.

Deset minut do konce za stavu 1:3 to bylo těžké, ale zase jsme se do zápasu stihli dostat a mít trochu víc štěstí na konci utkání ve skrumáží, mohli jsme minimálně bod vyválčit. Z naší strany to nebyl povedený zápas, přesto jsme z něho mohli vytěžit víc. Je za námi a nechceme se v něm dál hrabat, získáme body někde jinde.

Popíchli vás spoluhráči po utkání?

Jsme parta kluků, kteří mají dobré vztahy, jeden druhého v těžších chvílích podpoříme. Samozřejmě si musíme umět občas udělat legraci ze všeho. Od kluků i od realizačního týmu cítím podporu. Máme to tak nastavené, jsme fakt super parta a spolu vyhráváme i prohráváme. Necítil jsem se nějak pod tlakem od ostatních, bylo to naprosto v pohodě, jak to má být.

Dlouho jste čekal na místo v základní sestavě, může vám výkon v Českých Budějovicích uškodit?

Nevím, zda může. Dívám se na to přes dlouhodobou práci, kterou odvádí každý z nás včetně mě. Tvrdě jsem pracoval, abych šanci dostal a jsem za ni rád. Tak pracuje a přemýšlí každý. Prostě jsem to bral tak, že kluci na začátku chytili formu a dařilo se jim. Snažil jsem maximálně připravovat a jsem rád, že jsem měl jsem šanci přispět týmu a zvládli jsme ta utkání. Teď jsme jedno nezvládli, ale myslím, že jeden zápas nerozhoduje, jestli někdo bude, nebo nebude hrávat dál. Je to o dlouhodobé práci, formě a připravenosti. Může to mít vliv na okamžité nasazování do zápasů, ale nechám to na osobách, které o tom rozhodují a kterým to přísluší. Cítím se připravený a dál chci týmu pomoct. Když šanci dostanu, budu jen rád.

Nastoupil jste teprve potřetí v základní sestavě. Neztrácel jste naději, když jste poctivě dřel, ale příležitost dostávali jiní?

Tohle k profesionálnímu sportu patří. Na můj post je velká konkurence, včetně mě čtyři hráči a můžou tam alternovat další. Jako hráč mám v podstatě šanci ovlivnit to přístupem k tréninku, případně v zápasech za béčko, kam chodí hráči, když nejsou tak vytížení. V každém tréninku i zápase se snažím ze sebe dostat maximum a chci ukázat, že tam patřím, abych byl připravený v pravý moment, kdy šance přijde. Můj přístup se nemění, když hraju, nebo ne. Tak o tom přemýšlím a dívám se tak na profesionální sport. Trenéři rozhodují o nasazování, to už pod kontrolou nemáme, dělají to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Žádné panice jsem předtím nepropadal, naopak jsem rád, že se nám daří a chci, aby se dařilo dál.

Ve středu od pěti hodin odpoledne hrajete na hřišti lídra tabulky Plzně, v jakém rozpoložení tam pojedete?

Těšíme se, to jsou zápasy, kvůli kterým jsme minulou sezonu dřeli a přišla odměna. Doposud naši roli zvládáme. Jedeme do Plzně samozřejmě s pokorou, víme, jak těžký soupeř bude stát proti nám, hrál proti Barceloně, Bayernu Mnichov. Je to extrémně zkušené mužstvo, které v lize výsledkově zvládá zápasy, na druhou stranu tam jedeme s otevřeným hledím a těšíme se. Známe svoji kvalitu, pojedeme tam odehrát co nejlepší utkání a uvidíme, na co to bude stačit. Máme před soupeřem respekt, ale nebojíme se ho.