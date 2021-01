Kádr kouče Radoslava Kováče by mělo doplnit osm, povšechně zajímavých, jmen. Například bývalý útočník Tomáš Smola, jenž před časem odešel z Opavy do nenáviděné Ostravy a v poslední době působil v Rumunsku. Nebo slávistický talent Patrik Hellebrand se připojí k týmu, kde kopal ligu jeho táta Aleš. K nim například střelec Tomáš Čvančara.

„Chceme udělat všechno proto, abychom se zachránili. Proto jsme do toho takhle řízli,“ pronesl Zavadil. Nakonec i on mění dres. Nejstarší hráč ligy ukončil kariéru a přesunul se do bafuňářské pozice. Zatím v ní jede stejně jako na hřišti na plný plyn.

První přikázání: Neoslabovat

Jinak ale kluby naskočily na trochu jiný mód. Jejich základním předsevzetím, dalo by se říct přikázáním, je snaha neztrácet hráče, neoslabovat. Důvod je zřejmý, jaro 2021 bude náročné.

„Čeká nás dvaadvacet zápasů v lize a k tomu pohár,“ upozornil Radoslav Látal, trenér Olomouce. „Každé mužstvo se snaží kvůli velkému počtu zápasů mít své kádry na jaře co nejširší,“ přikývl kouč Českých Budějovic David Horejš.

Velká S jedou po severské cestě



Nejsou tak agresivní jako v jiných časech. Přesto i pražská S chystají zajímavé přestupy. V případě Slavie se jej včera povedlo dotáhnout, Sparta zatím (podle všeho) sonduje situaci. Oba se vydávají severskou cestou, kterou už Sparta v minulosti prošlapala: v kádru má Švéda Davida Moberga Karlssona a Nora Andrease Vindheima.



Toto duo by mohl podle zpráv ze Švédska doplnit dvaadvacetiletý záložník Joseph Ceesay, který v minulém roce kopal za Helsinborg. Jeho tým spadl (ve Švédsku se hraje systémem jaropodzim), a tak je volným hráčem.



Slavia je se získáním posily ze Skandinávie již hotova. Za Alexandera Baha z dánského Sönderjyske, který v Edenu podepsal smlouvu do roku 2025, má zaplatit 45 milionů. „Je to vysněná posila trenéra Jindřicha Trpišovského,“ uvedl instagramový účet Slavia backstage, který je blízký šéfovi klubu Jaroslavu Tvrdíkovi.

Vedle vysokého penza utkání je tu také současná covidová realita, fotbal zkrátka dál pokračuje v nejisté sezoně. „Víme, jaká je situace s koronavirem. Kdykoliv nám může kdokoliv vypadnout,“ vysvětlil opatrnost Látal.

Přes nepříliš turbulentní období (vždyť ani Plzeň se Slavií a Spartou nejsou bůhvíjak aktivní) se pár zajímavých přesunů najde. Jedním mohl být přestup gólmana Pardubic Marka Boháče do Slavie, jenž však včera padl. „Probrali jsme to a rozhodli jsme se , že na podmínky nepřistoupíme,“ řekl sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel.

Peltův majstrštyk?

Zatím tak rezonuje hostování Ukrajince Tarase Kačaraby z Liberce do Slavie, tedy po známé trase. A také už hotový přestup zkušeného Ondřeje Mazucha z Mladé Boleslavi do Teplic.

Trefu (další) však může zapsat Velký čáp z Jablonce Miroslav Pelta, který vyfoukl Slavii nejproduktivnějšího hráče druhé ligy Tomáše Smejkala z Jihlavy. „Soutěž přerostl,“ podotkl sportovní manažer Vysočiny Lukáš Vaculík. Pelta věří, že to bude jeho další majstrštyk.

Z nižší soutěže vytáhl například hradeckého Tomáše Holeše, kterého prodal Slavii za 40 milionů korun…