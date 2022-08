Vyprodaný stadion, kam podle oficiálního údaje dorazilo 10 200 fanoušků, se nedočkal domácí radosti. „Výsledek 0:4 je krutý. Hráli jsme proti velké kvalitě, Slavie má velmi dobře poskládané mužstvo. Nezačali jsme špatně, naším cílem bylo dostat do varu diváky, abychom zápas hráli pro ně. Bohužel naše kvalita do ofenzivy byla malá, za devadesát minut jsme jedinkrát trefili bránu, což je zatraceně málo na dobrý výsledek, to proti tak dobrému soupeři stačit nemůže,“ litoval brněnský kouč Richard Dostálek.