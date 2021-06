A na jeho manažerské zkušenosti se nyní mohou těšit fanoušci Zbrojovky. Podle informací Deníku Rovnost vstoupí šestačtyřicetiletý boss Viktorie do brněnského klubu.

Šádek s majitelem Zbrojovky Václavem Bartoňkem jednají už od zimy a před novou sezonu mělo dojít k jeho dosazení na pozici statutárního ředitele. Plány přibrzdil prodej Viktorie, kterou Šádek koupil od dosavadního majitele Tomáše Paclíka.

„Nyní se ještě intenzivněji zabývám ekonomickou stabilitou klubu. Jednou z možných cest, jak zajistit nejen udržitelnost aktuálního nastavení, ale i další rozvoj celého klubu, je i nalezení případného strategického partnera,“ uvedl Šádek při březnovém převzetí Viktorie.

Jeho příchod do Zbrojovky má být dotažený do konce podzimu a Šádek se má také stát spoluvlastníkem brněnského klubu. Zatím bude spolupracovat s Bartoňkem, který ho zasvětí do chodu brněnského klubu.

Šádek informace popírá

Sám Adolf Šádek to ale později večer dementoval. „S majitelem Zbrojovky Brno Václavem Bartoňkem mám nadstandardní přátelský vztah, nicméně na vstup do brněnského fotbalu se rozhodně nechystám. Možná tam došlo z jeho strany k nějakému nepochopení,“ uvedl v prohlášení rozeslaném novinářům.

„V současnosti jsem stoprocentním majitelem klubu FC Viktoria Plzeň a výkonu této funkce věnuji maximální úsilí a veškerou pozornost. Práce máme před zahájením nové sezony více než dost, tyto spekulace bych tedy chtěl tímto prohlášením zastavit a smést ze stolu,“ doplnil Adolf Šádek, jenž se chystá na páteční hlavní bod oslav 110. výročí založení plzeňské Viktorie.

Adolf Šádek je v plzeňské Viktorii od roku 2007, kdy přišel z tehdy druholigového Sokolova. Začínal jako sekretář, ale brzy se vypracoval do pozice generálního manažera. Letos v březnu se stal šestačtyřicetiletý manažer po Tomáši Paclíkovi vlastníkem klubu.

Stal se synonymem plzeňských úspěchů. Byl s fotbalisty plzeňské Viktorie už všech pěti mistrovských titulů, třikrát s klubem postoupil do základní skupiny Ligy mistrů. Poslední sezona sice nebyla příliš úspěšná, klub na konci soutěže měnil kouče místo slovenského odborníka přišel Michal Bílek.

V lize skončili viktoriáni až na páté příčce, což je nejhorší umístění od roku 2009, ale i tak postoupili podvanácté v řadě do kvalifikace evropských pohárů. V létě se pokusí probojovat do nové soutěže Konferenční ligy UEFA.

