Po víkendu klesl na předposlední sedmnáctou pozici a v tabulce má po dvaatřiceti zápasech pouze 23 bodů. Přitom při předchozích sestupech v sezonách 2010/2011 a 2017/2018 získal ještě o bod víc z pouhých třiceti kol.

Zbrojovka padá rok poté, co se do nejvyšší soutěže vrátila. „Když se to stane vzápětí, tak se patrně něco zanedbalo a něco je špatně. Záleží na lidech na odpovědných pozicích, co s tím udělají a jak se z toho poučí. Nikdo nechce opakovat chyby,“ upozorňuje bývalý brněnský záložník Marek Zúbek.

Deník Rovnost vybral sedm důvodů, proč Zbrojovka opět sestoupila.

BEZ POSÍLENÍ. Už před začátkem sezony vystřídaly postupovou euforii rozpaky ze změn v kádru. Vždyť do Zbrojovky přišli pouze Jan Moravec a první ligou dosud nepolíbení Jan Hlavica s Janem Koudelkou. „Všem musí být jasné, že kvalita v mužstvu nebyla. Když Brno postoupilo, kádr byl úzký a nic se na tom nezměnilo, přitom rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský,“ řekl Zúbek, který za Brno mezi roky 1993 a 2005 odehrál v nejvyšší soutěži 261 utkání a vstřelil osm branek.

V zimě klub sice získal na hostování z Plzně stopera Luďka Pernicu nebo gólmana Martina Berkovce jako volného hráče, ale k posílení ofenzivy nedošlo. „Bohužel Zbrojovka teď není pro hráče zvenku atraktivní destinace, přitom má jít o výkladní skříň minimálně jihomoravského fotbalu. Bohužel stává se, že dokonce z Brna chodí kluci jinam,“ lituje Zúbek.

BEZ STŘELCE. S tím souvisí také nejpalčivější post brněnské sestavy. Gólový útočník scházel už na podzim a přestože úvod jarní části kvůli zranění nestihli Jakub Přichystal s Antonínem Růskem, klub jiného forvarda nepřivedl. Nejlepším střelcem je s pouhými pěti góly z 28 duelů Růsek. „V týmu jsou kluci schopní dát gól, ale žádný kanonýr, který vstřelí dvanáct nebo čtrnáct branek za sezonu. Šutér tady nebyl,“ vystihl legendární brněnský záložník Karel Jarůšek.

DOMÁCÍ TRAGÉDIE. Na domácím hřišti nebyl v soutěži horší celek než Zbrojovka. Jediná výhra v prosinci 2:1 nad Slováckem a pět remíz, víc brněnští fotbalisté ze šestnácti domácích duelů nevytěžili. „Většina týmů se venku snaží vycházet ze zabezpečené obrany a kompaktního bloku, domácí mužstvo musí předvést kvalitu, aby si vypracovalo šance a dávalo góly,“ řekl Zúbek, který trénuje Velkou Bíteš.

Na stadionech až do května také scházeli fanoušci. „Hráčům by pomohli. Brněnští diváci jsou dobří, dokážou fandit a vyprovokovat tým k lepšímu výkonu,“ podotkl mistr ligy se Zbrojovkou z roku 1978 Jarůšek.

SLABÝ PODZIM. Do jisté míry za to mohly absence způsobené zraněními či koronavirovou nákazou, jenže pouhých devět bodů ze čtrnácti podzimních kol je tristní bilance. Zatímco druhý nováček Pardubice, které hrály první ligu naposledy v sezoně 1968/1969, měly po podzimu 22 bodů. „U nich hrál větší roli nováčkovský elán, Zbrojovka je pořád na pomezí první a druhé ligy, takže nemyslím, že hráči byli víc motivovaní postupem jako Pardubice,“ uvedl pětačtyřicetiletý Zúbek.

KLÍČOVÉ TEPLICE. Přestože Zbrojovka klesla na sestupové šestnácté místo na konci února po 21. kole, měla dost šancí se z něj vymanit. Jenže po bezbrankové remíze se Slavií a výhře 2:0 v Českých Budějovicích nezvládla dvě domácí bitvy, prohrála s Pardubicemi 1:2 a remizovala 0:0 s Teplicemi, které hrály víc než poločas v deseti. „Myslel jsem si, že to vyjde, přiblíží se Teplicím na bod a dostanou je pod tlak. Bohužel tým už nakročil k tomu, že to dopadne blbě,“ hlesl bývalý reprezentant Jarůšek.

CHYBY ZKUŠENÝCH. Když Brno nedokáže protivníky přestřílet, musí spoléhat na neprostupnou defenzivu. Jenže fotbalisté Zbrojovky se dopouštěli mnohdy až nepochopitelných zkratů, které několikrát nadechující se mužstvo zase složily. A chybovali i protřelí mazáci.

Mezi nimi také kapitán Pavel Dreksa, který namazal na vedoucí gól Baníku nebo zbytečnou penaltou vrátil do vedení Slovácko. „Kluci pouštěli soupeře do vyložených šancí a chybovali většinou nejzkušenější. Je to ovšem o defenzivě celého mančaftu, po ztrátě míče nebylo důsledné atakování, okamžitý presink,“ všiml si osmašedesátiletý Jarůšek.

ATMOSFÉRA. Ač fotbalisté mluví o soudržné kabině, Zbrojovka navenek nepůsobí jako klub, ve kterém je vše v pořádku. Fanoušci se dožadují konce majitele Václav Bartoňka a vedle výsledků na to můžou mít vliv kroky jako odmítnutí placení systému VAR nebo pokuta milion a půl pro A tým za ostudný výkon s Teplicemi. „Zbrojovka nepůsobí dojmem, že ví, co chce. Není vidět cíl,“ uvažoval Zúbek.